کارهای جهادی هدفمند باشد/ اعزام ۱۴۵ گروه جهادی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی عصر دوشنبه در آیین اختتامیه همایش شکوه هجرت که در سالن همایش‌های دانشگاه شمال آمل برگزار شد، بابیان اینکه در عرصه‌های مختلف جوانان ما باروحیه جهادی عمل می‌کنند، بیان داشت: کارهای جهادی باید درست، هدفمند، عاقلانه و دشمن‌شکن باشد.

وی تصریح کرد: فرصت‌های زیادی را در جهت کارهای جهادی ازدست‌داده‌ایم چراکه دولت‌های ما بهتر می‌توانستند در این زمینه فعالیت کنند و همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید بهترین اقدامات را داشته باشیم.

این مسئول از تشکیل ستاد پشتیبانی گروه‌های جهادی در شهرستان‌ها خبرداد و گفت: در این ستادها برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد تا میزان تأثیرگذاری فعالیت‌های جهادی بالا برود.

حمید لزگی مسئول بسیج دانشجویی مازندران نیز در این مراسم بابیان اینکه در سال جاری ۱۴۵ گروه جهادی اعزام داشتیم، بیان کرد: ۷۴ گروه برادر و ۷۱ گروه خواهر در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی، عمرانی و اقتصاد مقاومتی فعالیت داشتند.

وی تصریح کرد: این ۱۴۵ گروه بالغ دو هزار و ۴۰۰ دانشجو را شامل می‌شود که این دانشجویان در ۹۰ روستا فعالیت داشتند.

مسئول بسیج دانشجویی مازندران بابیان اینکه در عرصه اقتصاد مقاومتی فعالیت‌هایی داشتیم، عنوان کرد: در عرصه آموزش و پروش مرغ بومی، آموزش دستگاه جوجه کش خانگی، آموزش دستگاه خشک‌کن و آموزش‌وپرورش گیاهان دارویی در اردوهای جهادی، جهادگران فعالیت‌هایی داشتند.

این مسئول باتاکیدبراینکه در عرصه بهداشتی جهادگران مازنی عملکرد مطلوبی داشتند، گفت: در روستاهایی که جهادگران مازندرانی حضور داشتند پایش و سلامت تمامی افراد روستا صورت می‌گرفت و گزارش پزشکی آن منطقه به خانه‌های بهداشت گزارش می‌کردند.