تغییرات قیمت ۱۲ گروه مصالح ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر این اساس، در ۳ گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ‌های ریشه دار»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری به جز یک قلم، نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در بین این سه گروه، متوسط تمام قیمت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

گروه سنگ‌های تخت پلاک

با مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه «سنگ های تخت پلاک» در نیمه اول ۱۳۹۴ با نیمه قبل، مشاهده می شود که تمامی اقلام کم و بیش دارای کاهش متوسط قیمت هستند.

گروه آجر و سفال

با مقایسه اقلام گروه «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می شود. متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم، افزایش داشته است.

گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه

در گروه «لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه»، شاهد نوسان متوسط قیمت ها گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی نسبت به دوره قبل هستیم.

گروه میلگرد

همچنین در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است.

گروه ورق‌های فلزی

در گروه «ورق های فلزی»، شاهد نوسان متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی هستیم.

گروه ورق‌های گالوانیزه

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در گروه «ورق های گالوانیزه»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل دارای کاهش بوده است.

گروه قطعات پیش‌ساخته سیمانی و بتنی

در گروه «قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی» مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه اول ۱۳۹۴ با نیمه قبل نشان می دهد که متوسط همه قیمت ها به جز یک قلم کاهش داشته است.

گروه موزاییک

نتایج آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۴ نمایانگر آن است که در گروه «موزاییک»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.

گروه چوب

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه «چوب»، «مصالح ساخته شده چوبی» و «گروه قطعات پیش‌ساخته چوبی» تمامی اقلام دارای کاهش قیمت بوده اند.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

در گروه «محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار» مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل دارای افزایش بوده است.

گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی

در گروه «مصالح پلاستیکی و لاستیکی» متوسط قیمت «ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود ۳ میلی متر» نسبت به نیمه قبل ۱۰.۴ درصد و نسبت به نیمه مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد افزایش داشته است.

گروه چتایی

نتایج آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۴ نمایانگر آن است که در گروه «چتایی»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.