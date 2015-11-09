  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

مسئول روابط عمومی سپاه قائم آل محمد (عج) سمنان:

پیکر شهید مدافع حرم در سمنان تشییع می شود/ عروج شهید«محمد طحان»

پیکر شهید مدافع حرم در سمنان تشییع می شود/ عروج شهید«محمد طحان»

سمنان-مسئول روابط عمومی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان از برگزاری آئین ویژه تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم، شهید«محمد طحان» در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم آل محمد(عج) سمنان، مهدی دیابی با بیان اینکه این آئین معنوی صبح سه شنبه نوزدهم آبانماه۹۴، برگزار می شود، گفت: پیکر مطهر شهید محمد طحان صبح سه شنبه برای برگزاری مراسم تشییع وارد سمنان خواهد شد و سپس مورد استقبال مردم متدین این شهرستان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آئین معنوی وداع با شهید مدافع حرم نیز صبح سه شنبه در گلزار شهدای سمنان برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی سپاه آل محمد (عج) سمنان همچنین درباره برگزاری سایر برنامه های آئین تشییع پیکر محمد طحان گفت: علاوه بر آئین وداع با این شهید بزرگوار، یادواره شهید مدافع حرم نیز در امامزاده یحیی(ع) شهرستان سمنان برگزار خواهد شد.

دیابی با بیان اینکه مردم سمنان همواره در مراسمی از این دست حضوری چشم گیر داشته اند، افزود: قطعا تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم با استقبال بی نظیر و چشم گیر مردم متدین، خداجو و حاضر در صحنه سمنان برگزار خواهد شد.

وی افزود: شهید محمد طحان از نیروهای سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان بود که به‌عنوان مستشار در سوریه خدمت می‌کرد، در دفاع از حرم نورانی حضرت زینب (س) در منطقه‌ای در حومه شهر حلب به درجه رفیع شهادت رسید.

کد مطلب 2961963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکرمی از شاهرود ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد . . .
    • مهدی دیابی ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفاً خبر را در سایت خود اصلاح نمایید . اشکال در خبر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها