هنرمندان صنایع دستی مازندران ۱۲ مهر اصالت کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان مازندران دلاور بزرگ نیا گفت: در پی اعلام فراخوان به هنرمندان صنایعدستی استان مازندران تعداد ۳۱ اثر صنایعدستی در رشتههای سفال سرامیک، گلیم کلاردشت و گلیج آلاشت، گلیم چه متکازین، صنایعدستی چوبی و... به معاونت صنایعدستی استان ارسال شد و پس از انجام سه مرحله کارشناسی اولیه بر آثار دریافتی در استان درنهایت تعداد ۱۲ اثر برای ارائه در برنامه داوری نشان مرغوبیت صنایعدستی استان مازندران انتخاب شد.
بزرگ نیا اضافه کرد: استان مازندران در تقسیمات صنایعدستی کشور جزو منطقه شمال شامل استانهای گلستان، گیلان، سمنان، تهران، زنجان، البرز و قزوین است و این دوره به میزبانی قزوین برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان مازندران اضافه کرد: نشان ملی مرغوبیت کالا در حقیقت گواهینامهای است که برای آثاری با ویژگیهای بستهبندی متفاوت، استفاده از مواد اولیه طبیعی با قابیلت برگشتپذیری به محیطزیست، کاربردی بودن آثار، طراحی و اجرای دارای اصالت کار صادر میشود.
وی گفت: این نشان پیشنیاز اعطائی مهر اصالت یونسکو به شمار میرودو نشان برتری مصنوعات صنایعدستی گواهینامهای بینالمللی است که توسط یونسکو به برخی تولیدات دارای ویژگیهای خاص اعطاء میشود.
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