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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

هنرمندان صنایع دستی مازندران ۱۲ مهر اصالت کسب کردند

هنرمندان صنایع دستی مازندران ۱۲ مهر اصالت کسب کردند

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران از دریافت ۱۲ مهر اصالت مرغوبت نشان ملی در سومین دوره داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران دلاور بزرگ نیا گفت: در پی اعلام فراخوان به هنرمندان صنایع‌دستی استان مازندران تعداد ۳۱ اثر صنایع‌دستی در رشته‌های سفال سرامیک، گلیم کلاردشت و گلیج آلاشت، گلیم چه متکازین، صنایع‌دستی چوبی و... به معاونت صنایع‌دستی استان ارسال شد و پس از انجام سه مرحله کارشناسی اولیه بر آثار دریافتی در استان درنهایت تعداد ۱۲ اثر برای ارائه در برنامه داوری نشان مرغوبیت صنایع‌دستی استان مازندران انتخاب شد.

بزرگ نیا اضافه کرد: استان مازندران در تقسیمات صنایع‌دستی کشور جزو منطقه شمال شامل استان‌های گلستان، گیلان، سمنان، تهران، زنجان، البرز و قزوین است و این دوره به میزبانی قزوین برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران  اضافه کرد: نشان ملی مرغوبیت کالا در حقیقت گواهینامه‌ای است که برای آثاری با  ویژگی‌های بسته‌بندی متفاوت، استفاده از مواد اولیه طبیعی با قابیلت برگشت‌پذیری به محیط‌زیست، کاربردی بودن آثار، طراحی و اجرای دارای اصالت کار صادر می‌شود.

وی گفت: این نشان پیش‌نیاز اعطائی مهر اصالت یونسکو به شمار می‌رودو نشان برتری مصنوعات صنایع‌دستی گواهی‌نامه‌ای بین‌المللی است که توسط یونسکو به برخی تولیدات دارای ویژگی‌های خاص اعطاء می‌شود.

کد مطلب 2961966

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