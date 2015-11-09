جشنواره مسابقات ورزشی كانون اصلاح و تربيت قزوين برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي اداره كل زندانهای استان قزوين، عباس رمضاني با اعلام این خبر گفت: جشنواره مسابقات ورزشي در رشته های طنب كشی، واليبال، فوتسال و ورزش های بومی و محلی با حضور مددجويان كانون اصلاح و تربيت برگزار شد و امروز دوشنبه به پایان رسید.

وی افزود: ورزش در تامین سلامت روحی وجسمی مددجویان نقش مهمی دارد و به سلامت اجتماعی افراد هم کمک می کند و موجب طراوت و شادابي و کاهش افسردگی می شود.

رمضانی اصریح کرد: ورزش موجب احساس اعتماد به نفس، قدرت و تقويت اراده می ‌شود و انسان را در مقابل فشارهای روانی و اضطراب مقاوم می کند بر همین اساس توجه ویژه به تربیت بدنی در امر اصلاح و تربیت از ضروریات شناخته شده برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه است.

رمضانی بابیان اینكه ورزش در تغییر رفتار مددجويان تاثیرگذار است بیان كرد: فعالیت‌های ورزشی گروهی در تغيير رفتار و سبك زندگي مددجويان مؤثربوده و به عنوان برنامه های روزانه اين مركز مورد توجه است.

رئيس كانون اصلاح وتربيت پسران یادآورشد: خوشبختانه استقبال مددجويان برای شركت در اين برنامه ها خوب بوده و اميدواریم با توسعه برنامه های فرهنگی و تربيتی، مسير زندگی اين گروه از بزهكاران تغيير يابد.