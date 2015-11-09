جام دوام با قهرمانی منطقه ۶ به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که با هدف سنجش آمادگی، بازتوانی و توانمندسازی داوطلبان در قالب چهار موضوع پناه گیری، اطفای حریق، حمل مصدوم در کانال تاریک و آواربرداری سطحی برگزار شد، از بین ۱۲تیمی که توانسته بودند به مرحله نهایی رقابت ها برسند، گروه دوام منطقه ۶ حائز رتبه نخست شد. گروه دوام منطقه ۱۸ به همراه گروه دوام دیگری از منطقه۶ به طور مشترک موفق به کسب مقام دوم شدند و یکی از گروه های داوطلب واکنش اضطراری منطقه ۴ نیز رتبه سوم را کسب کرد.

شهروندان داوطلب امدادگر در این مسابقات در رقابتی شاد و مفرح به تمرین آموزش های فراگرفته شده پرداختند و این مسابقات در توانمندسازی و پایدارسازی این گروه ها نقشی تعیین کننده دارد.

دکتر احمد صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه این مراسم گفت: نقش شهروندان در تمام دنیا، در مراحل مختلف مدیریت بحران ، از پیشگیری و آمادگی گرفته تا مقابله و بازسازی و بازتوانی به عنوان یکی از محوری ترین و موثرترین ارکان مقابله با حوادث و سوانح شناخته شده و تجربه و پژوهش های مختلف نشان داده که اگر مردم آموزش دیده و آماده باشند، آسیب پذیری در برابر حوادث و سوانح به شدت کاهش می یابد.

وی افزود: فلسفه وجودی گروه های داوطلب امداد و نجات محلات، سازماندهی و کسب آموزش برای آمادگی در برابر سوانح و افزایش توانمندی برای خودامدادی و دگرامدادی است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یادآور شد: زمانی که حادثه ای اتفاق می افتد تا گروه های حرفه ای و متولیان رسمی امداد و نجات خود را به صحنه حادثه برسانند ، زمان طلایی نجات جان انسان های حادثه دیده از دست

می رود. از این رو در این لحظات طلایی شهروندان آموزش دیده می توانند نقشی موثری برای امدادگری داوطلبانه و کاهش تلفات داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات دوام گفت: در جشنواره شهر آماده که سال ۹۳ و همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد، مسابقاتی بین گروه های داوطلب برگزار و تیم های نهایی برای مشخص شدن تیم برتر امسال در بوستان لاله به رقابت پرداختند.

حیدر کلهری معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان نیز در حاشیه برگزاری مسابقات با اشاره به این که گروه های داوطلب واکنش اضطراری در ۳۵۴ محله شهر تهران تشکیل شده اند، گفت: این نیروها نیاز به بازآموزی و به روزرسانی آموزش های فراگرفته دارند. یکی از روش های بازآموزی، برگزاری مسابقات دوام است. مرحله نخست این مسابقات سال گذشته در جشنواره شهر آماده برگزار شد، و مسابقات امسال در واقع مرحله نهایی این رقابت ها بود.

وی افزود: برای آماده نگه داشتن نیروهای مردمی در زمان بحران و توانمندسازی داوطلبان برنامه های متنوعی پیش بینی و در دست اجراست، که از جمله هر شش ماه یک بار مسابقات امداد و نجات در تهران برگزار خواهد شد.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان با بیان این نکته که یکی از پایه های اصلی مدیریت بحران موضوع مشارکت مردمی است، یادآور شد: تهران با داشتن نیروهای مردمی داوطلب امداد و نجات در زمینه مشارکت شهروندان در مدیریت بحران در کشور پیشتاز است.