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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۵

توضیح علی دایی پیرامون اتفاقی که در برنامه فیتیله رخ داده است

توضیح علی دایی پیرامون اتفاقی که در برنامه فیتیله رخ داده است

سرمربی تیم فوتبال صبای قم انتشار نقل قولی از وی در مورد برنامه فیتیله را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اظهاراتی به نقل از علی دایی خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما منتشر شد، سرمربی تیم فوتبال صبای قم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اظهار داشت: آنچه در برنامه فیتیله اتفاق افتاده را به نقل از رسانه‌ها متوجه شده‌ام.

وی افزود: بی شک بی احترامی و توهین به هر فرد و قومیتی محکوم است ولی آنچه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نقل از من و در قالب بیانیه و موضع‌گیری در این باره منتشر شده کاملاً کذب است.

دایی ادامه داد: من آذری زبانم و به اصالتم افتخار می‌کنم و بالاتر از آن خود را یک ایرانی می‌دانم و هر فرد و قومیتی در قالب ایرانی بودن با هم برادر و یا خواهر هستند. می‌دانم که در صدا و سیما هم درباره آن اشتباهات تصمیماتی گرفته شده و ان‌شاالله در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

دایی در پایان ضمن اعلام اینکه قطعاً پیگیری قانونی در خصوص این اکاذیب را انجام خواهد داد یادآور شد: چنانچه مطلبی برای گفتن باشد مثل همیشه از طریق رسانه های معتبر و رسمی مطرح می‌کنم و انتشار از طریق منابع غیر معتبر خود دلیلی بر غیر واقعی بودن آن است.

کد مطلب 2961977
رضا خسروي

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