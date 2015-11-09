توضیح علی دایی پیرامون اتفاقی که در برنامه فیتیله رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی اظهاراتی به نقل از علی دایی خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما منتشر شد، سرمربی تیم فوتبال صبای قم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اظهار داشت: آنچه در برنامه فیتیله اتفاق افتاده را به نقل از رسانهها متوجه شدهام.
وی افزود: بی شک بی احترامی و توهین به هر فرد و قومیتی محکوم است ولی آنچه در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی به نقل از من و در قالب بیانیه و موضعگیری در این باره منتشر شده کاملاً کذب است.
دایی ادامه داد: من آذری زبانم و به اصالتم افتخار میکنم و بالاتر از آن خود را یک ایرانی میدانم و هر فرد و قومیتی در قالب ایرانی بودن با هم برادر و یا خواهر هستند. میدانم که در صدا و سیما هم درباره آن اشتباهات تصمیماتی گرفته شده و انشاالله در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.
دایی در پایان ضمن اعلام اینکه قطعاً پیگیری قانونی در خصوص این اکاذیب را انجام خواهد داد یادآور شد: چنانچه مطلبی برای گفتن باشد مثل همیشه از طریق رسانه های معتبر و رسمی مطرح میکنم و انتشار از طریق منابع غیر معتبر خود دلیلی بر غیر واقعی بودن آن است.
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