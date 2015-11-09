اجرای طرح «مدارس آماده» برای مقابله با بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اعلام این خبر گفت: پناهگیری سریع، تخلیه امن و اضطراری، مقابله با استرس و هیجان، نحوه چادرزنی و یادگیری نکاتی از کمک های اولیه مباحثی است که در این دوره آموزشی مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و کنترل ازدحام و غلبه بر ترس در بحران های طبیعی از اهداف برگزاری این کلاس ها است، تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۰ مدرسه و ۳۰۰ دانش آموز که بیشتر دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی هستند آموزش های لازم در زمینه مقابله با بحران می بینند.

شهردار منطقه ۷ خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در مدارس، تجربه تازه ای است که در قالب آن، مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان آرام آرام با مسئولیت تازه ای در زمینه کمک به خود و دیگران آشنا می شوند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و کلان به مسئله مواجهه با بحران های طبیعی از طریق آموزش گفت: چشم انداز برنامه های این منطقه افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت شهروندان برای کاهش خسارات در مواقع بحران است و بر همین اساس ستاد مدیریت بحران منطقه عمده ترین محور فعالیت های خود را در قالب تمرکز برای آماده سازی شهروندان در زمان مواجهه با بحران و کاهش حداکثری سطح خسارات جانی و مالی برنامه ریزی کرده است.