اشتباه اتحادیه عرب درتعلیق عضویت دمشق/میانجیگری بین ایران وآمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان در گفتگویی با شبکه «بی بی سی» که در حال حاضر بخشی از آن منتشر شده است، در خصوص برخی تحولات منطقه از جمله مسأله سوریه و توافق هسته ای ایران و ۱+۵ سخن گفت.

بر اساس این گزارش، وی با انتقاد شدید از تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب، تأکید کرد: تصمیم تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب اقدامی اشتباه بود.

وی افزود: با وجود اقدام اشتباه اتحادیه عرب در تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه، مقامات سوری هیچ تلاشی برای بازگشتن به اتحادیه عرب انجام ندادند.

وزیر خارجه عمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته ای اخیر میان ایران و ۱+۵ تصریح کرد: عمان در جریان این مذاکرات، نقش میانجی گرایانه میان ایران و آمریکا ایفا کرد و باید گفت که دو طرف برای رسیدن به توافق با یکدیگر اشتیاق داشتند.