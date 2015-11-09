به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن قشقاوی با اشاره به آخرین مشاهدات همراهان رکن‌آبادی (سفیر سابق ایران در لبنان) اظهار داشت: فردی که او را دیده، اکنون حی و حاضر است و در این باره گواهی داده است؛ پس در این باره تردیدی نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ربایش رکن‌آبادی گفت: بعد از این مرحله ممکن است بگویند وی جان باخته است، منطقی وجود دارد که اگر چنین است باید پیکر پاکش را ببینیم پس وقتی نمی‌بینیم هر احتمالی مطرح می‌شود؛ اما این، احتمال است و هیچ کس نمی‌تواند به قطعیت بگوید که ربوده شده یا نشده است.

قشقاوی گفت: همیشه می‌گویند که ممکن است احتمال، کوچک اما محتمل بزرگ باشد؛ چون آقای رکن‌آبادی شخصیت قابل توجهی است به همین علت نمی‌توانیم در قبال این احتمال (ربایش) حتی اگر کوچک باشد بی‌تفاوت باشیم؛ پیگیری‌ها ادامه دارد تا این مساله هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

از پیگیری فاجعه منا عقب‌نشینی نمی‌کنیم

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، در پاسخ به این پرسش که ممکن است برای رعایت ملاحظات دیپلماتیک از پیگیری فاجعه منا عقب‌نشینی کنیم یا به فراموشی سپرده شود، تصریح کرد: خیر، عقب‌نشینی یک مقوله است و تعامل و رایزنی مقوله دیگر .

وی افزود: استفاده از راهکارهای دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی معنی و نُرم خاص خود را دارد و خارج از آن نمی توان اقدام کرد؛ طبیعتا از ما به عنوان سربازان دیپلماتیک انتظار دارند نه سربازان نظامی .

قشقاوی گفت: صحبت از رفع تنش، تعامل و رایزنی یعنی دیپلماسی فعال و غیر از آن دیپلماسی منفعل است. موضع‌گیری بخشی از دیپماسی است که دیپلماسی گفتاری تلقی می‌شود که حتما باید قاطع و قوی باشد اما این مگر چند درصد کار است؟ این حداکثر ۱۰ درصد کار است.

وی افزود: این که مدام بیانیه صادر کنیم و مدام موضع بگیریم، حداکثر ۱۰ درصد کار است؛ ۹۰ درصد پشت این دیپلماسی گفتاری، دیپلماسی رفتاری و اعمالی است .

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات دولت برای تحقق وعده پیگیری حقوق جانباختگان منا گفت: برای پیگیری این مسئله در عرصه بین‌المللی باید کشورهای دیگر با ما همراه باشند تا بتوانیم کار را پیش ببریم، زیرا یک دست صدا ندارد.

قشقاوی افزود: واقعیت این است که همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند در فاجعه منا فقط ایران موضع قاطعی گرفت و دیگر کشورهایی که اتباعشان در این فاجعه جان باختند، قاطعانه عمل نکردند؛ مگر ما این واقعیت را نمی دانیم؟

وی اضافه کرد: بدیهی‌ترین موضع در بحث منا، اعلام آمار رسمی از جان‌باختگان است اما تاکنون بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده آمار رسمی ارائه نکرده و فقط رسانه‌هایشان آمارها را منتشر کرده‌اند.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: در حادثه سقوط جرثقیل، عربستان پس از یک هفته کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد و شرکت مقصر را معرفی و منع کار کرد، اما در فاجعه منا با گذشت ۴۵ روز هنوز این کمیته تشکیل نشده است .

قشقاوی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به این تعلل عربستان قصد همکاری با ایران برای روشن شدن ابعاد این فاجعه را ندارد، اظهار داشت: باید بقیه کشورهای آسیب‌دیده را همراه کنیم اما متاسفانه در این زمینه آن چه مطلوب ماست حاصل نمی‌شود.

وی درباره نتایج رایزنی با کشورهای آسیب‌دیده در این باره نیز گفت: در همان هفته اول فاجعه، تلکسی به همه سفارتخانه‌هایمان زدیم و دفتر یادبود گذاشته شد تا افکار عمومی از این فاجعه آگاه شوند و مشاهیر و شخصیت ها آمدند و دفتر را امضا کردند.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، طرح مساله منا در مذاکرات وزیر خارجه با همتایانش و نطق رئیس جمهور در سازمان ملل متحد را از دیگر اقدامات دیپلماتیک در پیگیری مساله منا برشمرد .

قشقاوی گفت : ممکن است بپرسند که آثار عملی این اقدامات چیست که باید گفت باید دعا و تلاش کنیم که بقیه کشورها همراه شوند، اما اشکال کار این است که شاید آن گونه که انتظار داریم ممکن نشود.