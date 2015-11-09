تیم فوتبال آلومینیوم اراک پاس همدان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان هفته سیزدهم لیگ دسته اول کشور، تیم فوتبال آلومینیوم اراک با انجام ۱۳بازی، چهار برد، هفت تساوی، دو باخت، ۱۶ گل زده، ۱۱ گل خورده و کسب ۱۹ امتیاز در ردیف پنجم جدول قرار داشت که با این برد ۲۲ امتیازی شد.

براساس این گزارش در این مسابقه تا لحظات آخر هر دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را بگشایند، اما در دقایق آخر و وقت اضافه، موتور هر دو تیم روشن شد و اولین گل اراک در دقیقه نود توسط جواد مولایی و دومین گل تیم آلومینیوم اراک توسط میرهادی میرجوان در دقیقه ۹۲ و تنها گل تیم پاس همدان نیز در دقیقه ۹۴ توسط آرمان رمضانی به ثمر رسید.

به این ترتیب مسابقه پس از ۹۶ دقیقه تلاش هر دو تیم، با نتیجه دو بر یک به نفع تیم فوتبال آلومینیوم اراک پایان یافت.

همچنین تنها اخطار مسابقه را بازیکن شماره ۱۰ اراک به نام حامد نصیری از داور دریافت کرد.

اسامی تیم فوتبال آلومینیوم اراک: سیدمهدی اسلامی، میرمهدی قریشی، محمد آشتیانی، وحید نعمتی، محمد شاه محمدی، عباس یحیی بیگی، حسین احمدلو(۵۷ ابوالفضل کمانی)، حامد نصیری، میثم آقایی(۷۲ حمیدرضا سلیمانی)، صادق گشتی(۷۵ جواد مولایی)، و میرهادی میرجوان، مربی: غلامرضا دلگرم

همچنین روح الله شریفی، محمد راعی و حمیدرضا کلانی قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

گفتنی است در این فصل از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، ۲۰ تیم حضور دارند.