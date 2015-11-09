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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۰۳

توصیه برانکو به بازیکنان پرسپولیس

توصیه برانکو به بازیکنان پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در جمع بازیکنان گفت: گذشته‌ها را فراموش کنید. جام حذفی و بازی با ذوب آهن تمام شد، از حالا فقط به لیگ و تیم استقلال اهواز فکر کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ که پیش از شروع تمرین امروز در جمع سرخپوشان صحبت می‌کرد، خطاب به آنها گفت: بازی‌های قبلی هر چه بود و هر چه شد، گذشته است. گذشته‌ها را فراموش کنید.

وی در ادامه صحبت هایش برای بازیکنان پرسپولیس گفت: جام حذفی و بازی با ذوب آهن برای ما تمام شد، از حالا فقط به لیگ و بازی با استقلال اهواز فکر کنید. دیگر درباره آن بازی و اتفاقاتی که افتاد، صحبت نکنید. به روبرو نگاه کنید و از فرصت‌هایی که دارید استفاده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با شکست برابر ذوب آهن از دور رقابت های جام حذفی کنار رفت. در این بازی دروازه بان سرخپوشان در دقیقه 22 با تصمیم اشتباه داور اخراج شد و نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار داد.

کد مطلب 2961986
رضا خسروي

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