توصیه برانکو به بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ که پیش از شروع تمرین امروز در جمع سرخپوشان صحبت می‌کرد، خطاب به آنها گفت: بازی‌های قبلی هر چه بود و هر چه شد، گذشته است. گذشته‌ها را فراموش کنید.

وی در ادامه صحبت هایش برای بازیکنان پرسپولیس گفت: جام حذفی و بازی با ذوب آهن برای ما تمام شد، از حالا فقط به لیگ و بازی با استقلال اهواز فکر کنید. دیگر درباره آن بازی و اتفاقاتی که افتاد، صحبت نکنید. به روبرو نگاه کنید و از فرصت‌هایی که دارید استفاده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با شکست برابر ذوب آهن از دور رقابت های جام حذفی کنار رفت. در این بازی دروازه بان سرخپوشان در دقیقه 22 با تصمیم اشتباه داور اخراج شد و نتیجه بازی را تحت تاثیر قرار داد.