به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در پاسخ به تجاوزهای این رژیم به مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال یکی از آخرین حملات انجام شده علیه متجاوزان سعودی، ارتش و نیروهای مردمی یمن یک تجمع نظامیان سعودی در شهر مرزی «عسیر» را با شلیک چند خمپاره هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن یک خودروی نظامی متعلق به رژیم آل سعود را در شهر مرزی نجران شناسایی و منهدم ساختند.

این در حالی است که پایگاه نظامی آل سعود به نام «الرمضه» واقع در شهر جیزان نیز هدف حملات ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفت.

منابع خبری اعلام کردند که به دنبال این حمله شماری از نظامیان سعودی کشته و یا زخمی شدند.