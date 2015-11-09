آمریکا ببر کاغذی است/هزینه ستیز با شیطان بزرگ کمتر از گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش استکبارستیزی و مقابله با توطئه های استکبار جهانی با حضور محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دوشنبه به همت بسیج اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد.

صفارهرندی در ابتدای سخنان خود، ارائه یک ارزیابی کلی از دیدگاه موافقان و مخالفان مبارزه با استکبارستیزی و آمریکا را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و اظهار کرد: آن دسته از افرادی که موافق مبارزه با استکبار و آمریکا هستند معتقدند که برای مبارزه دلایل عقلی، اعتقادی و قانونی دارند.

وی در ادامه گفت: در قرآن و روایات آمده است که خدواند اجازه تسلط کفار به مسلمانان را نمی دهد و مومنان نیز حق ندارند که کافری را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب کنند. با ارائه چنین تفاسیری آمریکا مصداق واقعی استکبار و کفر است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه سال ۶۷ در مجلس سوم شورای اسلامی لایحه روز ملی مبارزه با استکبار تصویب و به شکل قانون درآمد، گفت: کسانی که این لایحه را تصویب و به شکل قانون درآوردند وارثان فکری اصلاح طلبان امروز هستند به عبارتی بانی تاسیس روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و «مرگ بر آمریکا» جریان فکری بودند که امروزه به نام اصلاح طلب می شناسیم.

فتنه سال ۸۸ محصول اعمال تفکر یک جریان جاه طلب داخلی بود

صفارهرندی بیان کرد: اگر دفتر جنایات آمریکا را باز کنیم به نمونه های زیادی از ظلم ها و جنایاتی بر می خوریم که شیطان بزرگ در قبال مردم ایران و دیگر کشورها مرتکب شده است برای نمونه می توان به حوادث قبل از انتخابات در آمریکا و روی کار آمدن «اوباما» اشاره کنیم.

وی گفت: اوباما و حزب دمکرات قبل انتخابات شعار خود را حول محور تغییر سیاست های جاری آمریکا تعریف کردند و می گفتند به آمریکا چه ربطی دارد که در اوضاع خاورمیانه دخالت می کند و قصد لشکر کشی به افغانستان را دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مردم آمریکا سیاست های حزب دمکرات را باور کرده بود و فکر می کردند پس از روی کار آمدن اوباما، آمریکا راه تازه ای را در پیش خواهد گرفت.

وی بخش عظیمی از آراء اوباما را حاصل اعتماد ملت آمریکا به سیاست های جدید ارائه شده از سوی وی دانست و گفت: به زودی و پس از روی کار آمدن اوباما اعتماد مردم از بین رفت و آنها دریافتند حزب دمکرات دورغی بیش تحویلشان نداده است.

صفارهرندی در ادامه سخنان خود به فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: فتنه سال ۸۸ محصول اعمال تفکر یک جریان جاه طلب داخلی با نگاه پلید خارجی بود که در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کرد و آن حوادث دل آزار را به وجود آوردند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اوباما و وزیر امور خارجه وقت آمریکا در فتنه ۸۸ در مقام فرماندهان وارد میدان شدند و از جریان جاه طلب داخلی حمایت کردند.

وی یادآور شد: پس از حوادث ۸۸ آمریکا خیال خامی در سر پروراند که طعمه ای سهل الهضم به دست آورده است و می تواند این حوادث را در کشور هدایت کند.

صفارهرندی با تاکید بر اینکه جاه طلبی و سلطه طلبی به معنای واقعی در مفهوم استکبار نهفته است، گفت: در مقابل کسانی که معتقدند برای مبارزه با استکبار و آمریکا دلایل عقلی، اعتقادی و قانونی دارند کسانی هستند که معتقد مبارزه با آمریکا نیستند و می گویند آمریکا قدرتمند است و اساسا در مقابل کشور قدرتمند نباید ایستاد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خاطرنشان کرد: برخی معتقدند آمریکا قدرتمند است و به جایگاهی برتری دست یافته و دیگران نباید در مقابل او شاخ و شانه بکشند و باید تسلیم شوند.

وی تصریح کرد: برخی نیز معتقدند آمریکا آقاست و باید در مقابلش تعظیم کرد.

صفارهرندی به نظریه «کارل پوپر» یکی از فیلسوفان قرن حاضر در مورد آمریکا اشاره کرد و گفت: این فیلسوف معتقد است آمریکا نقطه کمال است و بزرگترین و قدرتمندترین حکومت در جهان، که دیگران باید در مقابلش تسلیم شوند.

دشمنی ایران اسلامی با آمریکا ریشه اعتقادی دارد

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نظریه پوپر را یک نظریه افراطی و متعصابانه نامید و افزود: به اعتقاد این فیلسوف تسلیم شدن در برابر آمریکا مصلحت جهانی است و دیگر ملت ها باید در مقابل آمریکا تواضع داشته باشند.

وی گفت: برخی دیگر می گویند درست است که ایالات متحده آمریکا خوی استکباری دارد و جنایات زیادی را در کارنامه اش به ثبت رسانده است ولی به دنبال پاک کردن گذشته خشن خود است.

صفارهرندی ادامه داد: برخی دیگر معتقدند آمریکا در مقابل کمونیست های چین و شوروی سابق بهتر است و در حال حاضر بسیاری از مردم و سردمداران آمریکایی مسیحی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ولی ما می گوییم دشمنی ایران اسلامی با آمریکا ریشه اعتقادی دارد و به فرموده امام راحل جنگ ما با آمریکا جنگ عقیده است.

وی با اشاره به اینکه نگاه اصلی آمریکایی ها بر مبنای ماده گرایی است و حکومتشان بر اساس ثروت و قدرت است، گفت: شاکله حکومت در آمریکا مبتنی بر لذت گرایی است اومانیسم در آنجا قدرت دارد و معتقدند انسان هر کاری که دلش بخواهد درست است و می تواند انجام دهد.

صفارهرندی ادامه داد: هم جنس گرایی در اروپا و آمریکا به رسمیت شناخته شده است و زمامداران در این کشورها برای اعطای حق و حقوق و امتیاز به هم جنس بازان از هم سبقت می گیرند و این در حالی است که آنها در مقابل ما و دین شریف اسلام اقدام به هرزه گویی می کنند و علیه مقدسات ما اظهار نظر می کنند باید به کسانی که مدعی مذهبی بودن آمریکا نسبت به کشورهای دیگر هستند بگوییم آمریکا هیچوقت اصلاح نمی شود.

برخی معتقدند چاره ای جز کوتاه آمدن در مقابل آمریکا نیست

وی گفت: حکومت آمریکا، اسلام و موجودیت انقلاب اسلامی را در تضاد و تعارض بنیادی با موجودیت خود می بینند.

صفارهرندی در ادامه به بهانه جویی آمریکا در قبال ایران اشاره کرد و گفت: یک روز قصه دفاع از حقوق بشر در ایران را بهانه می کنند و روز دیگر قصه هسته ای را به راه می اندازند همیشه به دنبال بهانه های واهی هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به خروج سفرهای خارجی از ایران در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: سفرای کشورهای خارجی به علامت اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی ایران کشور را ترک کردند و به ایران اتهام تروریست زدند و پس از چندی دوباره دست از پا دراز تر به ایران بازگشتند.

وی با تاکید بر اینکه جریان استکبار جهانی پس از بهانه های واهی، تحریم های ناجوانمردانه را بر علیه ایران اعمال کرد، گفت: برخی می گویند با آمریکایی جدیدی رو به رو هستیم که می خواهد خود را اصلاح کند این در حالی است که برای رییس جمهور آمریکا فرقی نمی کند که بر سر مردم مظلوم جهان چه می آید.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عده ای نیز معتقدند آمریکا همان آمریکای قدرتمند گردن کلفت ظالم است که چون قدرتمند است ما چاره ای نداریم و باید در مقابلش کوتاه بیایم.

برخی معتقدند برای اداره کشور نیازمند ارتباط با آمریکا هستیم

صفارهرندی ادامه داد: برخی نیز می گویند ما برای قدرتمند تر شدن باید با آمریکا کنار بیایم تا بتوانیم انقلاب را تقویت کنیم و اوج انقلاب بودن در این است که در رابطه با آمریکا تجدید نظر کنیم برخی از این افراد دارای پست و مقام دولتی نیستند و برخی دیگر از نزدیکان و مشاوران مقامات اداره کننده کشور چه در گذشته و چه حال هستند.

وی گفت: این دسته از افراد راحت می گویند آنچه در گذشته ایران با آمریکا بود اشتباه است و در حال حاضر چاره ای نداریم که با ایالات متحده آمریکا کنار بیاییم.

صفارهرندی ادامه داد: برخی دیگر از آمریکا به عنوان کدخدا یاد می کنند و می گویند برای اداره کشور نیازمند رابطه با آمریکا هستیم یکی از گذشتگان که این تفکر را داشت بازرگان بود.

وی در ادامه بیان کرد: بازرگان معتقد بود قواعد سیاست جهانی شبیه قواعد جنگل است هر حیوانی قوی تر باشد به واسطه زورش به ضعیف ترها حکومت می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بازرگان معتقد بود آمریکا شیر و ببر است و ما مانند آهو و گوزن هستیم و این در حالی است که در قواعد انسانی چیزی فراتر از قواعد جنگل وجود دارد انشان عاقل است و با تدبیر می تواند بسیاری از دشواری ها را از میان بردارد.

وی در ادامه به جنگ در لبنان اشاره کرد و گفت: توفیقات جریان مقاومت در لبنان حاصل عوض کردن معادلات در منطقه بود آنها فرار نکردند بلکه ماندند و مقاومت کردند و پیروزی را بدست آورند و باعث شدند که دیگر کشورهای منطقه از آنها تاسی بجویند.

میزان بدهی آمریکا ۵ برابر تولید ناخالص ملی اش است

صفارهرندی افزود: سوریه هم توانست مقاومت کنند و این در حالی است که آمریکا پیش بینی کرده بود سوریه چهارسال گذشته باید سرنگون می شد دولتمردان آمریکا فکر می کنند هر خواسته ای که به ذهن فرمانروای کاخ سفید خطور می کند باید عملی شود و این خواسته در سوریه عملی نشد و نمی شود.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه ایران به کشوری قدرتمند در منطقه تبدیل شده است، اشاره کرد و گفت: آمریکا حاضر نبود با ایران در مورد سوریه حرفی بزند این در حالی است که برای ایران دعوت نامه ارسال می کند تا در کنفرانس بررسی وضعیت سوریه در وین شرکت کند.

صفارهرندی با تاکید بر اینکه امروز شاهدایم که آمریکا از همیشه ناکام تر است، گفت: دست خالی تر و مظلوم تر از مردم یمن کسی را سراغ نداریم حتی فلسطینی ها توانسته اند صدای اعتراض و مظلومیت خود را به گوش جهانیان برسانند این در حالی است که آمریکا به عربستان برای کشتار مردم یمن کمک می کند.

وی به وضعیت اقتصادی آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا در ۳۰ سال گذشته بدهی خاصی به کشورهای دیگر نداشته است ولی در این سال ها میزان بدهی ایالات متحده ۵ برابر تولید ناخالص ملی اش شده است.

صفارهرندی ادامه داد: آمریکا در ۶۰ سال گذشته در طرحی به نام «مارشال» به کشورهایی که درگیر جنگ بودند کمک مالی کرد حاصل این کمک سرپا شدن دوباره این کشورها بود آمریکا حمایت مالی را در قبال توسعه طلبی کشور شوری آن زمان انجام داد تا بتواند در مقابل کمونیست ها بایستد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا دیگر آن بچه پولداری نیست که از جیبش دلار می ریزد، گفت: در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها برای تقویت و ایجاد امنیت به آمریکا نزدیک شدند ولی بسیاری از این کشورها از جمله مصر دچار اضمحلال شد و امنیت خود را از دست داد به طوری که بسیاری از صاحب نظران معتقدند وابستگی به آمریکا موجبات فروپاشی کشورها را فراهم می کند.

قدرت و نفوذ ایران در منطقه غیرقابل انکار است

وی افزود: این در حالی است ایران در معرض نفوذ آمریکا قرار داشت ولی هیچگاه به آمریکا وابسته نشد و در حال حاضر نیز یکی از کشورهای با نفوذ منطقه است.

صفارهرندی گفت: آمریکا در داخل دچار مشکلات زیاد است و دیگر نمی تواند به ظاهر، منجی کشورهایی شود که به دنبال تقویت خود در منطقه هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه آمریکا ببر کاغذی است، گفت: ستیز با آمریکا هزینه ای کمتر از گذشته دارد.

وی در ادامه به مذاکرات هسته ای و تحولات در این زمینه اشاره کرد و گفت: ۱۲ سال پیش آمریکا خواست تاسیسات هسته ای ما پلمپ شود. مسئولان فعلی پرونده هسته ای در آن زمان نیز مسئول بودند رییس جمهور وقت دبیر شورای امنیت ملی بود و وزیر امور خارجه وقت نیز نماینده ایران در سازمان ملل بود ما پذیرفتیم تاسیسات هسته ای را پلمپ کنیم.

صفارهرندی در ادامه یادآور شد: آمریکا پس از سال ها مجبور شد پشت میز مذاکره بنشیند و امضا کند که ۶ هزار سانتیفیوژ در کشور ما به فعالیت خود ادامه دهند آنها در مقابل ایران مجبور به مذاکره شدند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان به قدرت و نفوذ ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: زمانی که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مسقط پایتخت کشور عمان در جلسه ای کارشکنی کرد محمدجواد ظریف دیپلمات ما به وی فخرفروشی کرد و گفت «شما می دانید گوشت شما در این منطقه زیر دندان ما است» این نشان از قدرت و نفوذ ایران در منطقه دارد.