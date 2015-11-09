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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۶

فرماندار دشتی:

لایروبی آبراهه‌ها و دره‌های فصلی در شهرستان دشتی ضروری است

لایروبی آبراهه‌ها و دره‌های فصلی در شهرستان دشتی ضروری است

دشتی- فرماندار دشتی گفت: لایروبی آبراهه‌ها و دره‌های فصلی در شهرستان دشتی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در بازدید از دره‌های فصلی شهر خورموج بر ضرورت نظارت جدی بر پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان تاکید کرد و اظهار کرد: شهرداران خورموج، کاکی، شنبه و بادوله پروژه های که در سطح شهرها اجرا می کنند باید اصول فنی و مهندسی با نظر مشاور را رعایت کنند.

وی افزود: در صورتی که پروژه‌ای در سطح شهرهای یاد شده بدون کارشناسی و نظر مشاور اجرا شده است هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آنها اقدام کنند.

مهرجو بر لزوم لایروبی آبراهه و دره‌های فصلی در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به شروع فصل بارندگی شهرداران و دهیاران تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ کنند.

وی یادآور شد: سامانه بارشی که از امروز عصر وارد استان می‌شود و تمامی نقاط را در بر می‌گیرد که نیاز است اعضای ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم داشته باشند.

مهرجو اضافه کرد: برابر اخطاریه و اعلامیه هواشناسی استان احتمال وقوع آبگرفتی معابر نیز وجود دارد.

کد مطلب 2961991

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