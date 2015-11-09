به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر دوشنبه در بازدید از درههای فصلی شهر خورموج بر ضرورت نظارت جدی بر پروژههای عمرانی در سطح شهرستان تاکید کرد و اظهار کرد: شهرداران خورموج، کاکی، شنبه و بادوله پروژه های که در سطح شهرها اجرا می کنند باید اصول فنی و مهندسی با نظر مشاور را رعایت کنند.
وی افزود: در صورتی که پروژهای در سطح شهرهای یاد شده بدون کارشناسی و نظر مشاور اجرا شده است هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آنها اقدام کنند.
مهرجو بر لزوم لایروبی آبراهه و درههای فصلی در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به شروع فصل بارندگی شهرداران و دهیاران تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ کنند.
وی یادآور شد: سامانه بارشی که از امروز عصر وارد استان میشود و تمامی نقاط را در بر میگیرد که نیاز است اعضای ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم داشته باشند.
مهرجو اضافه کرد: برابر اخطاریه و اعلامیه هواشناسی استان احتمال وقوع آبگرفتی معابر نیز وجود دارد.
نظر شما