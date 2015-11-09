هدف قرار دادن بیش از ۴۰۰ مرکز تکفیریها در سوریه طی سه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در خصوص آخرین تحولات مربوط به حملات انجام شده به مواضع تکفیریها در سوریه توسط جنگنده های روسی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: طی سه روز گذشته جنگنده های روسی ۴۴۸ مرکز وابسته به تروریست های تکفیری را در نقاط مختلف سوریه هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه همچنین در بیانیه خود اعلام کرده است که حملات جنگنده های روسی به مواضع تکفیریها در سوریه به دلیل درخواست دولت دمشق مبنی بر انجام این حملات کاملا قانونی و در چارچوب قوانین سازمان ملل بوده است.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرده است: جنگنده های روسی نه تنها مواضع داعش بلکه مواضع دیگر گروه های تروریستی مستقر در سوریه را هدف قرار می دهند.