  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۵۲

در ریاض انجام شد؛

برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین

برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین

وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین امروز دوشنبه نشست مشترکی را در ریاض برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین امروز دوشنبه طی نشستی در شهر ریاض عربستان گردهم آمدند.

بر اساس این گزارش، در این نشست که دبیرکل اتحادیه عرب نیز حضور داشت، برخی از وزرای خارجه عرب و همچنین آمریکای لاتین به ایراد سخنرانی پرداختند.

محور سخنرانی های وزرای خارجه عرب و آمریکای لاتین اغلب در رابطه با لزوم تحکیم روابط میان کشورهای عربی و آمریکای لاتین بود.

در این میان، «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب در سخنرانی خود بر لزوم همکاری های گسترده میان کشورهای عربی و آمریکای لاتین برای مرتفع ساختن برخی از بحران ها در منطقه و جهان تأکید کرد.

گفتنی است، نشست سران کشورهای عربی و آمریکای لاتین قرار است فردا سه شنبه در ریاض برگزار شود.

کد مطلب 2961998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها