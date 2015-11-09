برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، وزرای خارجه کشورهای عربی و آمریکای لاتین امروز دوشنبه طی نشستی در شهر ریاض عربستان گردهم آمدند.

بر اساس این گزارش، در این نشست که دبیرکل اتحادیه عرب نیز حضور داشت، برخی از وزرای خارجه عرب و همچنین آمریکای لاتین به ایراد سخنرانی پرداختند.

محور سخنرانی های وزرای خارجه عرب و آمریکای لاتین اغلب در رابطه با لزوم تحکیم روابط میان کشورهای عربی و آمریکای لاتین بود.

در این میان، «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب در سخنرانی خود بر لزوم همکاری های گسترده میان کشورهای عربی و آمریکای لاتین برای مرتفع ساختن برخی از بحران ها در منطقه و جهان تأکید کرد.

گفتنی است، نشست سران کشورهای عربی و آمریکای لاتین قرار است فردا سه شنبه در ریاض برگزار شود.