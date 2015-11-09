جزییات انهدام باند مخوف آدم ربایی/اخاذی ۱۰۰ میلیونی از طعمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان مازندران، گفت:در پی مراجعه فردی به ماموران پلیس آگاهی شهرستان نکا، مبنی بر اخاذی ۵۰میلیون ریالی و زورگیری از وی از سوی افرادی ناشناس، موضوع در دستور کار ماموران آگاهی استان و شهرستان نکا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات از مالباخته دریافتند، چند نفر مرد با همکاری یک زن و تشکیل باندی مخوف پس از کشاندن طعمه های خود به یک منزل به بهانه تعمیر وسایل الکتریکی منزل و یا کمک به افراد نیازمند، آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده و با تهدید به قتل و زورگیری از آنان بیش از ۱۰۰میلیون تومان اخاذی می کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و فنی کارشناسان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند، از شناسایی یکی از متهمان به اخاذی و زورگیری خبر داد و افزود: ماموران یکی از اعضای این باند به نام " وحید " ۳۱ ساله ساکن نکا را در عملیاتی ضربتی شناسایی و دستگیر کردند.

سردار جعفری نسب همچنین از شناسایی عضو دیگر این باند که یک زن ۲۶ ساله به نام" فرحناز" بوده، خبر داد و افزود:این زن به همراه فردی دیگر که در منزل یکی از دوستانش مخفی شده بود، در عملیاتی پلیسی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به یکی از اقدامات تبهکارانه این باند،گفت :اعضای این باند مخوف با کشاندن مردی۵۱ ساله برای کمک مالی به یک منزل با تهدید به قتل از وی ۷۰۰ میلیون ریال اخاذی کردند.

سردار جعفری نسب در ادامه از اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی برای شناسایی دیگر متهمان این پرونده خبر داد و افزود: متهمان دستگیر شده در ابتداء منکر هرگونه ارتکاب بزه شدند، اما با ارائه شواهد و قرائن موجود لب به اعتراف گشوده و به دو فقره آدم ربایی و اخاذی اقرار کردند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به متواری شدن دو متهم دیگر از اعضای این باند به یکی از استان های همجوار، گفت :با هماهنگی قضائی دو متهم دیگر به نام های"فرشید"۲۷ ساله و" علی "۲۹ ساله از اعضای این باند در عملیاتی هماهنگ و ضربتی دستگیر شدند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.