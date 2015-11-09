عملیات های مسلحانه پلیس علیه قاچاقچیان/ کشف یک تن مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین رحیمی، گفت: در راستای مبارزه شبانه روزی با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی شهرستان "سیب و سوران" از قصد یک باند برای انتقال مقادیر متنابهی مواد مخدر با استفاده از خودرو های تیز رو در محور های فرعی "سیب و سوران-خاش"مطلع شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود:پس از یک ماه پایش اطلاعاتی و رصد مداوم محل تردد قاچاقچیان،شب گذشته ماموران،خودرو تویوتا وانت متعلق به اعضا این باند را شناسایی کرده و بلافاصله تیم های تخصصی و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام شدند.

سردار رحیمی در ادامه گفت :قاچاقچیان مسلح پس از مشاهده ماموران ،ضمن تیراندازی به سمت پلیس،با تغییر مسیر، قصد فرار به همراه خودرو حامل مواد مخدر را داشتند که با توجه به مسدود شدن محور،به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شدند.

وی با اشاره به درگیری مسلحانه سه ساعته پلیس با قاچاقچیان مسلح ،تصریح کرد:در این عملیات با توجه به تنگ شدن عرصه بر سوداگران مرگ،قاچاقچیان مسلح با به جا گذاشتن خودرو تویوتا حامل مواد مخدر از محل متواری شده و ماموران در بازرسی از این خودرو ، ۹۴۹ کیلو تریاک،۲۵ کیلو کراک و ۱۰ کیلو هروئین کشف کردند.

سردار رحیمی از اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان سراوان خبر داد و گفت:در این عملیات ماموران با رصد مداوم باند های مواد مخدر،تعدادی از قاچاقچیان را که با استفاده از ۹ دستگاه موتورسیکلت در ارتفاعات منطقه"دهانه آب انار"قصد جابه جایی مواد مخدر را داشتند ،شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت:در این عملیات سوداگران مرگ به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شده که پس از دو ساعت درگیری ،قاچاقچیان با استفاده از کوهستانی بودن منطقه،از محل متواری شده و ماموران در پاکسازی محل درگیری ،۳۱۵ کیلو تریاک،۳۶ کیلو شیره و ۳۰ کیلو هروئین را کشف کردند.

سردار رحیمی ضمن اشاره به اینکه ،تلاش های پلیس برای دستگیری قاچاقچیان همچنان ادامه دارد،افزود:نیروی انتظامی با حضور محسوس و نا محسوس در تمام نقاط و اشراف کامل اطلاعاتی ،اجازه نخواهد داد ،سوداگران مرگ و مخلان امنیت عمومی در هیچ نقطه ای از این استان پهناور احساس آرامش کنند.