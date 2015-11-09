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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۱۷

سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند:

بازی های لیگ دسته یک فوتبال فشرده است

بازی های لیگ دسته یک فوتبال فشرده است

بابل - سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان به فشردگی لیگ دسته اول فوتبال اشاره و عنوان کرد: لیگ دسته اول از کیفیت بسیار خوبی دارد ولی به علت فشردگی بازی ها، اکثر تیم‌ها چندین مصدوم دارند.

واهیک طروسیان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بازی سختی مقابل خونه به خونه داشتیم، بیان داشت: تیم خونه به خونه هواداران پرشوری دارد و در دقایقی تیم مارا تحت‌فشار گذاشت.

وی با اشاره به اخراج بازیکن تیم گیتی پسند در دقایق آغازین نیمه دوم گفت: ما می‌توانستیم در بابل برنده بازی باشیم که متأسفانه دو بازیکنمان از بازی اخراج شدند و ۹ نفره بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان تصریح کرد: از عملکرد شاگردانم رضایت دارم همین‌که توانستیم بازی باخت را با مساوی عوض کنیم خوب است.

طروسیان از عملکرد داوری در این دیدار ابراز رضایت کرد و گفت: داور جوانی این بازی را قضاوت کرد و در اکثر صحنه‌ها حضور داشت.

 وی بابیان اینکه تیم گیتی پسند ازلحاظ فنی بسیار مطلوب کارکرده است، عنوان کرد: تیم ما میانگین سنی پایینی دارد، در این بازی حداقل امتیاز را کسب کردیم و امیدوارم در ادامه لیگ نتایج خوبی کسب کنیم.

تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان برابر تیم خونه به خونه مازندران در هفته چهاردهم مسابقات دسته اول باشگاه های کشور یک یک مساوی شد.

کد مطلب 2962012

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