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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۲۷

دمشق:

حملات ائتلاف بین‌المللی به زیرساخت‌های سوریه تجاوزی آشکار است

حملات ائتلاف بین‌المللی به زیرساخت‌های سوریه تجاوزی آشکار است

وزارت خارجه سوریه در نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با اشاره به حملات ائتلاف بین اللملی ضد داعش به زیرساخت های این کشور، تصریح کرد: این اقدام تجاوزی آشکار و غیرقانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه امروز دوشنبه طی نامه هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، اقدام جنگنده های ائتلاف بین المللی در بمباران زیرساخت های این کشور را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه با اشاره به حملات پی در پی جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش به زعامت آمریکا، این اقدام را «تجاوزی آشکار» خواند.

وزارت خارجه سوریه همچنین با بیان اینکه حملات جنگنده های ائتلاف بین المللی به خاک سوریه «غیرقانونی» است، اعلام کرد: این حملات بدون هماهنگی با دولت سوریه آغاز شده و از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در پایان نامه این وزارتخانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان تصریح شده است: ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با تروریست های تکفیری داعش، تمامیت ارضی سوریه را نقض کرده است.

کد مطلب 2962015

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