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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

نماینده مردم بناب در مجلس تاکید کرد:

ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی/ انتقاد از دولتی بودن اقتصاد

ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی/ انتقاد از دولتی بودن اقتصاد

بناب- نماینده مردم بناب در مجلس بر ضرورت حمایت واقعی از بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه دوشنبه در همایش«کیفیت محور توسعه پایدار» با تاکید بر اینکه اگر در مجموعه ای نظم حاکم باشد کیفیت نیز در آن حاکم خواهد شد، افزود: صنایع بزرگ و کوچک ما در کشور کیفیت خوب و قابل قبولی ندارند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تولید داخل کشور کیفیت لازم را ندارند، ادامه داد: وقتی به کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور دقت نمی شود پس عدم فروش انها و نداشتن توجیه اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید خودروسازان و سایر صنایع برزگ و کوچک بر ارتقای کیفیت محصولاتشان توجه کنند، ابراز داشت: علت اینکه خودروسازان ما نتوانسته اند خودرو با کیفیت در کشور تولید کنند این است که مدیران خودروسازان یا سیاسی هستند و یا نفتی.

حجت الاسلام باقری بنابی با انتقاد از دولتی بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد در کشور در دست دولت است و با این وضعیت نمی توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.

وی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی حمایت جدی کرد، گفت: باید با فراهم کردن شرایط لازم سرمایه گذاران را جذب کرد.

کد مطلب 2962016

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