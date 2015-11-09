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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۴۸

مدیر پروژه نشر آفتاب شبکه ملی فرهنگ:

نشر دیجیتال به اقتصاد مقاومتی کمک می کند

نشر دیجیتال به اقتصاد مقاومتی کمک می کند

قزوین- مدیر پروژه نشر آفتاب شبکه ملی فرهنگ گفت: ظرفیت های موجود در نشر دیجیتال می تواند ضمن جلوگیری از آسیب های حوزه نشر به تحقق اقتصاد مقاومتی هم کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانزاده عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی ناشران و پدیدآورندگان استان قزوین که در سالن اجتماعات اداره ارشاد اسلامی برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر سرانه مطالعه در کشور روزانه هشت دقیقه است که پیش بینی می شود تا چند سال آینده این سرانه باز هم کاهش یابد؛ حال آنکه سرانه استفاده از تجهیزات دیجیتال به بیش از چند ساعت در روز می رسد.

وی افزود: نشر دیجیتال به ناشران در حوزه پیشگیری از آسیب ها کمک می کند و ناشران می توانند در حوزه نشر الکترونیک وارد شوند تا در سال های آینده به دلیل رشد فزاینده سرعت گسترش فضای دیجیتال دچار آسیب نشوند.

خانزاده تصریح کرد: در حوزه نشر دیجیتال امکان انتقال صوت، تصویر و اندیشه وجود دارد و زیرساخت های لازم برای اطمینان خاطر ناشران به منظور جلوگیری از کپی برداری هم فراهم شده است.

مدیر پروژه نشر آفتاب شبکه ملی فرهنگ اظهار امیدواری کرد با همراهی ناشران با گسترش نشر دیجیتال بتوان در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری گام برداشت.

در این نشست مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، سعید پورایمانی مدیر مجتمع دیجیتال کاسپین استان و جمعی از ناشران و پدیدآورندگان استان قزوین همحضور داشتند.

کد مطلب 2962018

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