۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۳۹

هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال؛

دومین باخت بلندقامتان شهرداری تبریز در خانه رقم خورد

تبریز – در یکی از بازی های مهم هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال دو تیم بسکتبال شهرداری تبریز و دانشگاه آزاد در تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی با باخت تیم تبریزی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال امروز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید که در یکی از مهم ‌ترین بازی های هفته شهرداری تبریز در خانه بسکتبال تبریز به مصاف تیم خوب و منسجم دانشگاه آزاد رفت و برابر این تیم شکست خورد تا دومین باخت بلندقامتان شهرداری تبریز در خانه رقم بخورد.

دو تیم در این بازی در تایم های اول و دوم نزدیک به هم پیش می رفتند ولی در نهایت این بازیکنان تیم دانشگاه آزاد بودند که از فرصت ها به بهترین نحو استفاده کردند و بازی را در دو تایم پایانی گرفتند و این بازی بالاخره با نتیجه ۶۵ بر ۴۷ به نفع دانشگاه آزاد به پایان رسید.

دانشگاه آزاد با این پیروزی هفت امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کرد و شهرداری نیز با همان شش امتیاز به رده هشتم جدول سقوط کرد.

