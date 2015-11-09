بازیکنان تیم خونه به خونه بدبازی کردند

اکبر میثاقیان پس از تساوی تیمش برابر گیتی پسند اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تیم گیتی پسند بازی قابل قبولی مقابل خونه به خونه به نمایش گذاشت، بیان داشت: تیم خونه به خونه امروز بد بازی کرد و از قبل می‌دانستیم که تیم گیتی پسند تیم خوبی است.

وی تصریح کرد: هفته گذشته مقابل صنعت نفت خیلی خوب بازی کردیم ولی امروز مقابل گیتی پسند بازیکنان خونه به خونه آماده نبودند.

میثاقیان با تاکید براینکه توقعات مردم از خونه به خونه بالا رفته است، گفت: هواداران خونه به خونه باید صبور باشند.

سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه مازندران بابیان اینکه رقابت‌های لیگ یک از کیفیت بالایی برخورداراست، افزود: مراقبت‌های داوری باید بالا برود تا حق تیمی در داوری خورده نشود.