آغاز مجددا پدیده ریزگردها در ریگان

امین باقری در گفتگو با مهر اظهارداشت: ریگان از ظهر امروز شاهد بروز مجدد پدیده ریزگردها بوده که باعث کاهش دید افقی در راههای فرعی و اصلی شهرستان شده است.

وی از اعلام آماده باش مراکز درمانی و اورژانس شهرستان خبر داد و از مردم خواست در موارد غیر ضروری از خانه ها خارج نشوند.

فرماندار ریگان از مراجعه ۴۰ نفر به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: تمام موارد به دلیل نفس تنگی و مشکلات ریوی بوده است.

وی گفت: به دلیل وجود کانونهای ریزگرد در شهرستان و استان مجاور با بروز هر بادی شاهد ریزگردها در منطقه خواهیم بود.

وی از مردم خواست برای رفت و آمد در فضای باز از ماسک استفاده کنند و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

فرماندار ریگان از مردم خواست از حضور بیماران، کودکان و سالمندان در محیط باز جلوگیری کنند.