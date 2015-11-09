به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی شامگاه دوشنبه در همایش«کیفیت محور توسعه پایدار» در شهرستان بناب با انتقاد از عدم تزریق مناسب مالی به واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در سالهای گذشته اظهارکرد: به دلیل عدم حمایت های مالی واحدهای تولیدی استان از ناحیه دولت در سالهای گذشته واحدهای تولیدی ما در استان کوچک شدند.

وی سپس افزود: طی پنج ماه اول سال از لحاظ تخصیص مسائل مالی به واحدهای تولیدی در استان، آذربایجان شرقی رتبه پنجم کشوری را داراست. در حالی که استان اصفهان مقام دوم را داراست ولی ۴ برابر استان آذربایجان شرقی تسهیلات دریافت نموده است، چرا که واحدهای تولیدی آنها نسبت به واحدهای تولیدی ما بزرگتر هستند.

وی تصریح کرد: در خصوص سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی توسط بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در رتبه های اول قرار دارد و شهرستان بناب نیز بلحاظ حضور بخش خصوصی در واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان اول را در بین شهرستانهای استان داراست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی سپس با اشاره به اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال در جریان سفر دولت به این استان برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان گفت: متأسفانه به جهت سود بالای۲۴ درصدی این تسهیلات و زمان بازپرداخت یکساله هیچ استقبالی از سوی واحدهای تولیدی استان نشد و استاندار محترم همچنان در تلاشند تا با بالابردن مدت زمان بازپرداخت وام سود آن را نیز کاهش دهند. ولی هنوز جواب مثبتی دریافت نکرده ایم.

نجاتی با اشاره به انتخاب دو شرکت از بین هشت صادرکننده نمونه کشوری استان از شهرستان بناب آن را نشان دهنده وجود پتانسیل و قابلیت های بالای صادرات در شهرستان بناب اعلام کرد.

وی همچنین با بیان اینکه واحدهای تولیدی فعال در استان آذربایجان شرقی آسیب پذیر هستند، از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به پیگیریهای لازم جهت تخصیص اعتبارات- تسهیلات بیشتر برای واحدهای تولیدی استان اقدام کنند.

حسین نجاتی در عین حال اظهار کرد: دولت آماده است جهت به روزرسانی و ارتقاء کیفیت ماشین آلات در واحدهای تولیدی شهرستان وام ارزی با نرخ ۶ درصد را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا نسبت به بالابردن سیستم و تکنولوژی در واحدهای تولیدی اقدام کنند.