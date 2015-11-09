به گزارش خبرگزاری مهر به نقل صدا و سیما، یک منبع آگاه در گفتگو با رسانه ملی در وین گفت: قرار است نشست گروه کاری در سطح مقامات پایین‌تر از وزرای خارجه، از عصر روز جمعه در وین برگزار شود.

به گفته این مقام آگاه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است پس از پایان سفرش به قبرس، روز پنجشنبه به یونان سفر کند و پس از آن، شامگاه جمعه در وین حضور خواهد یافت.

گفته می‌شود، نشست گروه کاری برخی از کشورها از عصر روز جمعه در پشت درهای بسته در هتل امپریال وین برگزار می‌شود.

به گفته این مقام آگاه، گفتگوهای دی میستورا مسئول ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگانی از سوی دولت و احزاب مخالف سوریه نیز در ژنو برگزار می‌شود.

قرار بود از زمان برگزاری نشست قبلی سوریه (۳۰ اکتبر) تا برگزاری نشست آتی در وین (شنبه آینده)، این مذاکرات انجام شود.

کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، انگلیس، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، عراق، ترکیه، مصر، امارات، قطر، اردن، لبنان و عمان، استرالیا، نماینده اتحادیه اروپا و همچنین استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در نشست سوریه در وین حضور دارند.

در دور بعدی نشست سوریه برای اولین بار استرالیا نیز شرکت دارد.