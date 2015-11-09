۳۶۰ میلیارد متر مکعب ذخیره آب در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گیاهی روز دوشنبه در نشست بررسی مشکلات آبرسانی شهری و روستایی شهرستان خاش اظهار داشت: هم اینک بجای داشتن ذخیره آب ۵۰۰ میلیارد متر مکعبی در کشور حدود ۳۶۰ میلیارد مکعب در اختیار داریم که سالانه از این میزان ذخیره نیز هفت میلیارد مکعب هدر می رود.

وی مصرف آب در بخش آب و فاضلاب کشور را شش درصد عنوان کرد و ادامه داد: بهره برداری بهینه از عنصر مهم و حیاتی آب در کشور نیازمند تدابیر لازم است.

گیاهی تاکید کرد: سالانه از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب ذخیره شده حدود ۸۵ درصد به مصرف می رسد که رقم مصرف آب در این حجم ذخیره ای در دنیا دو درصد است.

معاون شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: بحران آب در کشور جدی و پیچیده است اما حل آن امکان پذیر و نیازمند همکاری و همدلی تمامی نهادها و دستگاه های مختلف است.

سالانه ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب نزولات جوی در کشور هدر می رود

معاون شرکت آب و فاضلاب کشور نزولات جوی سالانه کشور را افزون بر ۴۳۰ میلیارد متر مکعب ذکر کرد و گفت: متاسفانه به سبب بی برنامگی ها و نبود تدابیر مناسب ۳۰۰ میلیارد مترمکعب هدر می رود و تنها حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب از این حجم ذخیره می شود.

وی در ادامه با اشاره به علائم بحران آب در کشور، افزود: نگاهی به وضعیت منابع آب زیرزمینی در این سال ها حاکی از اضافه برداشت شش میلیارد مترمکعبی در سال از میزان آب های زیرزمینی است که تجدید می شود.

گیاهی افزود: سالانه ۱۲۰۰ کیلومتر کف شکنی، شور شدن آب ها، اضافه شدن عمق چاه ها، خشک شدن باغات و اراضی زراعی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، خشک شدن و یا کاهش روان آب های رودخانه های کشور همگی از جمله شواهد علنی افزایش بحران آب است.

اجرای طرح های آبرسانی روستائی سیستان و بلوچستان ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد

گیاهی در ادامه با اشاره به شرایط سیستان و بلوچستان گفت: دولت برای اجرای پروژه های آب روستایی در این استان ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند که اعتبارات مورد نیاز آنها از منابع استانی و ماده ۱۸۰ تامین می شود.

وی افزود: تلاش می شود تا روز به روز با مدیریت روان آب ها شرایط گذر از شرایط سخت تحمیلی خشکسالی را در این دیار از ایران اسلامی شاهد باشیم.