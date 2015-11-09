  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

سخنگوی کرملین:

دیدار اوباما و پوتین در جی-۲۰ به برنامه ریزی ها بستگی دارد

دیدار اوباما و پوتین در جی-۲۰ به برنامه ریزی ها بستگی دارد

سخنگوی کاخ کرملین با اعلام نهایی نبودن برنامه های این کشور در اجلاس جی-۲۰، صحبت از هرگونه احتمال دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه را زود هنگام توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین هرگونه اظهار نظر درباره دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس جی-۲۰ را به برنامه ریزی های آتی موکول کرد.

پسکوف امروز در این باره اعلام کرد: هنوز خیلی زود است تا درباره دیدار احتمالی «ولادیمیر پوتین» و «باراک اوباما» رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس جی-۲۰ سخنی به میان آید.

وی در ادامه افزود: برنامه ریزی دیدارهای دو جانبه هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد: پیش نویس این برنامه با همکاری سایر کشورها در حال تنظیم است؛ لذا صحبت از دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوباما در برهه زمانی کنونی زودهنگام به نظر می رسد.

گفتی است ترکیه ۱۵ و ۱۶ ماه نوامبر جاری میزبان نشست سران جی ۲۰ در شهر آنتالیا واقع در جنوب غرب این کشور خواهد بود.

کد مطلب 2962053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها