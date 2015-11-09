دیدار اوباما و پوتین در جی-۲۰ به برنامه ریزی ها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین هرگونه اظهار نظر درباره دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس جی-۲۰ را به برنامه ریزی های آتی موکول کرد.

پسکوف امروز در این باره اعلام کرد: هنوز خیلی زود است تا درباره دیدار احتمالی «ولادیمیر پوتین» و «باراک اوباما» رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس جی-۲۰ سخنی به میان آید.

وی در ادامه افزود: برنامه ریزی دیدارهای دو جانبه هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی کاخ کرملین تصریح کرد: پیش نویس این برنامه با همکاری سایر کشورها در حال تنظیم است؛ لذا صحبت از دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوباما در برهه زمانی کنونی زودهنگام به نظر می رسد.

گفتی است ترکیه ۱۵ و ۱۶ ماه نوامبر جاری میزبان نشست سران جی ۲۰ در شهر آنتالیا واقع در جنوب غرب این کشور خواهد بود.