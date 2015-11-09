۱۳۶۵ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی در این باره اظهار داشت: در راستای مبارزه شبانه‌روزی با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی سیب‌وسوران از قصد یک باند برای انتقال مقادیری مواد مخدر با استفاده از خودروهای تیزرو در محورهای فرعی سیب‌وسوران - خاش مطلع شدند.

وی گفت: پس از یک ماه پایان کار اطلاعاتی و رصد مداوم محل تردد قاچاقچیان، شب گذشته ماموران خودروی تویوتا وانت متعلق به اعضای این باند را شناسایی و بلافاصله تیم‌های تخصصی و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام شدند.

سردار رحیمی بیان کرد: قاچاقچیان مسلح پس از مشاهده ماموران، ضمن تیراندازی به سمت پلیس، با تغییر مسیر، قصد فرار به همراه خودرو حامل مواد مخدر را داشتند که با توجه به مسدود شدن محور، به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شدند.

وی با اشاره به درگیری سه ساعته پلیس با قاچاقچیان مسلح، افزود: در این عملیات‌ با توجه به تنگ شدن عرصه بر سوداگران مرگ، قاچاقچیان مسلح با به‌جا گذاشتن خودرو تویوتا حامل مواد مخدر از محل متواری شدند و ماموران در بازرسی از این خودرو، ۹۴۹ کیلوگرم تریاک، ۲۵ کیلوگرم کراک و ۱۰ کیلو هروئین کشف کردند.

اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر در سراوان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین از اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان سراوان خبر داد و گفت: در این عملیات ماموران با رصد مداوم باندهای مواد مخدر، تعدادی از قاچاقچیان را که با استفاده از ۹ دستگاه موتور سیکلت در ارتفاعات منطقه دهانه آب انار قصد جا به جایی موادمخدر را داشتند، شناسایی کردند.

وی گفت: در این عملیات سوداگران مرگ به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شده که پس از دو ساعت درگیری، قاچاقچیان با استفاده از کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شده و ماموران در پاکسازی محل درگیری، ۳۱۵ کیلوگرم تریاک، ۲۶ کیلوگرم شیره و ۳۰ کیلوگرم هروئین را کشف کردند.