اسامی شرکت کنندگان وابسته به « منصور هادی» در مذاکرات ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن اعضای هیئت نمایندگی از دولت فراری خود در جریان مذاکرات وین را تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، ریاست هیئتی که قرار است به منظور مذاکره با مخالفان یمنی به ژنو اعزام شود را «عبدالملک المخلافی» برعهده دارد.

در این هیئت همچنین «محمد السعدی»، «خالد باجنید» وزرای صنعت و دادگستری و همچنین «عبدالعزیز جباری» و «محمد العامری» مشاوران منصور هادی حضور دارند.

گفتنی است، نشست دولت فراری یمن با مخالفان یمنی در ژنو قرار است طی روزهای آینده برگزار گردد.