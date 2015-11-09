به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ عصر امروز دوشنبه نشستی را با مسئولان باشگاه فولاد برگزار کرد و به طور توافقی از این تیم جدا شد. وی که توانسته بود فصل گذشته با ملوان نتایج قابل قبولی کسب کند در پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر هدایت فولاد را برعهده گرفت اما نتوانست با این تیم موفق باشد.

به دنبال جدایی حسین فرکی از سپاهان مسئولان باشگاه سپاهان برای همکاری با اسکوچیچ ابراز تمایل کردند. به همین خاطر اسکوچیچ روز دوشنبه نشستی را با مسئولان باشگاه فولاد انجام داد و به توافق رسیدند تا به همکاری شان پایان دهند.

اصغر باقریان مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا کار اسکوچیچ برای نشستن روی نیمکت سپاهان تمام است گفت: روز سه شنبه اسکوچیچ به اصفهان خواهد آمد تا مذاکرات نهایی را با وی انجام دهیم. در صورتیکه به توافق برسیم قرارداد وی امضا خواهد شد.