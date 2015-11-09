توقع بیشتری از بازیکنان دارم/مربی حریف داور را تحت تاثیر قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزدپناه شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در برابر همنام اراکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طول هفته برروی نقاط ضعف و قوت حریف کار کرده بودیم و توانستیم با استفاده از نقاط ضعف حریف، بازی را پیروز شویم.

ایزدپناه افزود: امروز خیلی خوب ریباند کردیم و به علت آنکه دفاع آنها روی ریچاردز متمرکز شده بود، با جابجایی بازیکنان پشت خط سه امتیازی فضا را باز کردیم و پرتاب ها نیز به ثمر رسید.

وی با بیان اینکه توقع بیشتری از بازیکنان دارم ادامه داد: هرچند دیر به تیم ملحق شدم اما دائم به دنبال افزایش هماهنگی بین بازیکنان هستم و معتقدم در هفته های آینده به مراتب بهتر بازی خواهیم کرد.

وی در مورد تیم شهرداری اراک گفت: همانطور که تماشا کردید، اراک تیم بسیار قدرتمندی بود و این شکست چیزی از ارزش های این تیم کم نمی کند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در مورد قضاوت داوران بیان کرد: اشتباهاتی وجود داشت اما فکر می کنم داوران بازی را به خوبی کنترل کردند و نمره قبولی گرفتند.

ایزدپناه درباره اعتراض های خود در طول بازی به قضاوت گفت: آقای کسایی پور مربی حرفه ای و بسیار باهوشی است و سعی می کرد داوران را تحت تاثیر خود قرار دهد و از زمانی که اعتراض کرد، سوت داوران به سمت تیم اراک برگشت و من می خواستم این کار وی را خنثی کنم.

وی خطاب به تماشاگران گرگانی گفت: از تماشاگران درخواست می کنم بیشتر خودشان را کنترل کنند و به مربیان تیم های حریف که از دوستان ما هستند بی احترامی نکنند.

در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۸۸ بر ۷۵ شهرداری اراک را شکست داد.