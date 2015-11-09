به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد دولاح عصر دوشنبه در نشست آشنایی با فرصت‌های شغلی پیش‌روی دانشجویان رشته حقوق در بوشهر اظهار داشت: به منظور دستیابی به توسعه و پیشرفت باید آینده‌نگر باشیم و به همه مسائل نگاه دقیقی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در همه مسائل باید نگاهی دقیق و ریزبینانه بر کوچکترین مسائل ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم،بیان کرد: حقوق دارای اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در جامعه است.

نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران ادامه داد: دانشجوی رشته حقوق باید پس از فراگیری مطالب و دروس تخصصی در خود این اعتماد به نفس را پیدا کند که بتواند در مورد مشکلات حقوقی و نیز حل پرونده‌های پیچیده اظهار نظر کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درسی مباحث حقوقی به صورت اصولی و دقیق آموزش داده شوند، می‌توانیم امیدواریم باشیم که دانشجویان برای حل پرونده‌های پیچیده آماده شوند.

دولاح با اشاره به اینکه حقوق و جایگاه قانون در تاریخ بشر همواره نقشی پررنگ داشته است، ادامه داد: دو پدیده جنگ و صلح با زندگی بشر آمیخته بوده است و حقوق‌دانان تاثیر بسزایی در صلح جهانی دارند.

ظرفیت بالای دانشگاه آزاد بوشهر در عرصه پژوهشی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر نیز در این نشست به اهمیت بالای آشنایی دانشحویان با آینده رشته خود اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد ذهنیت روشن و نگاهی به آینده برای دانشجویان از مهمترین اهداف برگزاری این نشست است.

اسماعیل کوه‌گردی به اشاره به جایگاه ویژه واحد بوشهر در حوزه علمی و پژوهشی، اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دارای اساتید متخصص و متعهد و برجسته‌ای است که باعث ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شده است.

وی از برگزاری کارگاه‌های دادرسی حقوقی خبر داد و بیان کرد: انجمن علمی حقوق امسال برنامه‌هایی همچون دادگاه‌های مجازی، تفسیر و بررسی قانون مدنی و نوآوری‌های قانون کیفری را در دستور کار دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق پژوهش و مقاله نویسی، انتشار نشریه دانشجویی، برگزاری سخنرانی‌های علمی و بازدید علمی از سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی از دیگر برنامه‌های انجمن علمی حقوق است.

وی با اشاره به انجام برنامه‌های پژوهشی در قالب انجمن‌های علمی، ادبی و هنری و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، افزود: وجود کارشناس‌ حقوقی‌ یا مشاور حقوقی‌ در تمامی نهادها، ادارات‌ و سازمان های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ ضروری است.

کوه‌گردی خاطرنشان کرد: در صورتی که دانشجویان بدون بررسی و شناخت استعداد و میزان توانایی خود، رشته تحصیلی را انتخاب کنند، بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و ممکن است از ادامه تحصیل انصراف دهند.

فارغ‌التحصیل حقوق باید یک حقوق‌دان کامل باشد

اسماعیل عبداللهی مدیر گروه آموزشی رشته‌های حقوق کیفری و جرم‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد نیز در این نشست به اهمیت بسیار بالای علم حقوق اشاره کرد و گفت: علم حقوق امروزه گسترش یافته و با دیگر علوم ادغام شده است.

وی با بیان اینکه حقوق به عنوان یکی از کاربردی‌ترین علوم شناخته می شود، افزود: هر فرد در اجتماع همواره با مسائل حقوقی سر و کار دارد و این علم در روابط خصوصی نیز به کار برده می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق در مقطع لیسانس باید دانش و توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود را به‌خوبی کسب کرده و تبدیل به یک وکیل و حقوق‌دان خوب شود.

عضو کانون وکلای استان بوشهر تاکید کرد: از ویژگی‌های یک حقوق‌دان می‌توانیم به جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان، خونسردی و متانت در رفتار، تسلط علمی بر قضیه و اشراف کامل بر موضوع و زوایا و جزئیات اشاره کنیم.