توقف کار کمیته تعیین جریمه کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در حاشیه حضور در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، از آماده سازی بسته الکترونیک نظام ارجاع خبر داد و گفت: ۵ هزار مرکز برای توانمندسازی زنان آسیب پذیر ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت بدون مشارکت مردم محقق نمی شود، عنوان کرد: اطلاع رسانی به مردم و مشارکت دادن آنها در حوزه سلامت نقش بزرگی در صیانت از سلامت اجتماع دارد.

سیاری با بیان اینکه حوزه بهداشت ۷ برنامه و ۱۰ پروژه در طرح تحول نظام سلامت دارد، خاطرنشان کرد: در قالب نظام ارجاع افراد به پزشک عمومی مراجعه می کنند و در صورتی که نیاز به خدمات سطح یک و دو داشته باشد در یک بستر الکترونیک خدمات مورد نیاز به آنها ارائه می شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: بستر الکترونیک نظام ارجاع در قالب طرح تحول نظام سلامت در حال آماده سازی است.

سیاری با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش مصرف دخانیات هستیم، اظهار کرد: معتقدیم مصرف دخانیات منجر به افزایش بیماری و مرگ می شود این در حالی است که این موضوع یکی از عوال خطر قابل پیش بینی و قابل کنترل است.

وی با بیان اینکه سالانه در دنیا ۶ میلیون نفر بر اثر مصرف مستقیم دخانیات و ۶۰۰ نفر بر اثر دود غیر مستقیم این ماده مضر جان خود را از دست می دهند، عنوان کرد: در ایران نیز سالانه ۶۰ هزار مرگ مرتبط با مصرف دخانیات رخ می دهد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در تلاشیم تا ۱۰ سال آینده مصرف دخانیات را ۱۰ درصد کاهش می دهیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۶ استراتژی در دنیا برای کاهش مصرف دخانیات در نظر گرفته شده است این موارد را شامل نقش رسانه ها در هدایت به سمت کاهش مصرف، محدودیت مصرف در فضاهای بسته و جلوگیری از تبلیغات دانست و گفت: همچنین در صورتی که شخصی تقاضای ترک مصرف دخانیات داشت باید امکانات ترک برای وی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شبکه بهداشتی درمانی در حال فراهم کردن شرایط تحقق این امر است.

سیاری با تاکید بر این که افزایش قیمت از طریق افزایش مالیات کالاهای آسیب رسان استراتژی دیگری است که برای کاهش مصرف در سطح دنیا پیگیری می شود، خاطرنشان کرد: بر اساس نظرهای کارشناسی پایین بودن مالیات بر دخانیات در ایران پس از سومالی در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که با افزایش مالیات دخانیات شاهد کاهش مصرف در دو گروه فقرا و نوجوانان خواهیم بود.

سیاری با ابراز تاسف نسبت به اینکه در سال گذشته موفق به تصویب افزایش مالیات بر دخانیات نشدیم، عنوان کرد: امسال با کمک رسانه ها در تلاشیم قیمت خرده فروشی مالیات دخانیات را افزایش دهیم.

وی به برنامه های وزارت بهداشت برای کاهش مصرف دخانیات اشاره و اظهار کرد: دو برنامه در قالب پیشگیری و درمان بدین منظور طراحی شده است که در ۵ هزار مرکز به زنان آسیب پذیر خدمات مورد نیاز ارائه می شود. همچنین بخشی از این برنامه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش پیش می بریم.

سیاری با اشاره به برنامه خاص زنان در وزارت بهداشت در حوزه توانمندسازی و حمایت اجتماعی گفت: مراکزی برای زنان آسیب پذیر در نظر گرفته ایم که در قالب آنها خدمات مورد نیاز برای توانمند سازی این نوع زنان انجام می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت به برنامه بهداشت دهان دندان اشاره و عنوان کرد: ۱۰ عنوان برنامه در این حوزه در حال کار پیگیری است که سه مورد از مهم ترین آنها شامل آموزش، معاینه، خدمات بهداشتی در قالب پر کردن و جرمگیری است.

سیاری با بیان اینکه خدمات سیار بهداشت دهان و دندان را به واسطه دندان پزشکانی که با آنها قرارداد بسته ایم در قالب ارائه خدمات ترمیمی انجام می دهیم، ادامه داد: این برنامه در حال حاضر برای گروه سنی اول تا ششم ابتدایی انجام می شود اما به تمام مراجعه کنندگان به سیستم بهداشتی نیز این خدمت ارائه می شود. همچنین در روستاها تمام مراجعه کنندگان به سیستم بهداشتی این خدمت را دریافت می کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۳۸۲ میلیون نفر از مردم دنیا به دیابت مبتلا هستند، عنوان کرد: این تعداد تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیون نفرافزایش می یابد. این در حالی است که سالانه ۵ میلیون نفر از این افراد فوت می شوند.

وی با بیان این که در ایران برای کاهش میزان ابتلا به دیابت برنامه ریزی هایی صورت گرفته است، گفت: افراد مبتلا به اضافه وزن، افرادی که منسوبین درجه یک آنها به دیابت مبتلا هستند، مادرانی که فرزندان ۴ کیلو یا بیش از این متولد کرده اند و مادران بارداری که به دیابت حاملگی مبتلا شده اند از افراد در معرض خطر این بیماری هستند.

سیاری با اشاره به اینکه ۵۰ درصد موارد دیابت با تحرک و رژیم غذایی قابل پیشگیری است، خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد ۱۵۰ دقیقه در هفته تحرک داشته باشند و عوامل مصرف خطرناک همانند نمک و شکر را کاهش دهند می توانند به حد قابل توجهی از ابتلا به دیابت دور باشند.

وی با تاکید بر اینکه افراد باید به علائم خطر این بیماری توجه داشته باشند این علائم را شامل پر نوشی، کاهش یا افزایش وزن بدون برنامه یا ادار زیاد دانست و گفت: این افراد باید برای معاینه به پزشک مراجعه کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه قند خون ۹۹ و پایین تر طبیعی است، اظهار کرد: در صورتی که قند خون ناشنتا افراد ۱۲۶ و بالاتر باشد می توان گفت به دیابت مبتلا هستند اما ۹۰ درصد افراد مبتلا به دیابت نیازی به تزریق انسولین ندارند و با رژیم غذایی و سپس با رژیم دارویی بیماری آنها قابل درمان است.

سیاری با اشاره به تهیه لیست سالانه کالاهای آسیب رسان، عنوان کرد: برای این کالاها حتی جریمه تعیین شده است اما روند کار کمیته ای که چند وزارتخانه برای تعیین مبالغ جریمه در آن عضو بودند؛ زمانی که به مرحله ابلاغ به قوه قضائیه رسید متوقف شد، هر چند که این لیست رسانه ای شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مواد خوراکی که نمک یا روغن ترانس بالا دارند این کالاها را آسیب رسان دانست و تاکید کرد: وزارت بهداشت به برخی از این مواد همانند پفک و ماکارونی مجوز تولید داده است، اما این به معنی مصرف بی رویه این کالاها نیست.