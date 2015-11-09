داوران نباید بین تیم ها تبعیض بگذارند/۷ تیم لیگ شرایط مشابه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کسایی پور شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم بسکتبال شهرداری اراک در برابر همنام گرگانی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به تیم میزبان اظهار کرد: شرایط به گونه ای رقم خورد که از موقعیت های به دست آمده نتوانستیم به خوبی بهره مند شویم.

کسایی پور افزود: از تلاش بازیکنان در حدود ۳۵ دقیقه از بازی راضی هستم اما دقایقی از بازی به تناوب تمرکزشان به هم ریخت. در هر صورت در ابتدای مسابقات به سر می بریم و باید کار و تلاش را بیشتر کنیم.

وی در مورد اعتراض هایی که در طول بازی به قضاوت داوران انجام می داد تصریح کرد: اعتراض هایی که صورت می گرفت جایی برای بحث کردن ندارد اما مربی تیم گرگان اعتراض بیشتری به داوری می کرد.

وی تصریح کرد: از داوران انتظار دارم به طور متعادل سوت بزنند و نسبت به بازیکنان تبعیض قائل نشوند و اگر بازیکنان هردوتیم اعتراض می کنند، به طور یکسان با آن برخورد شود.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک خاطرنشان کرد: زمانی که اعتراض می کردیم به ما تذکر می دادند اما به اعتراض شدیدتر تیم گرگان واکنشی نشان نمی دادند.

کسایی پور در مورد غیبت بازیکن ملی پوش خود بیان کرد: حامد آفاق برای ما یک نعمت بزرگ است اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشت نتوانست همراه ما به گرگان بیاید.

وی درباره لیگ بسکتبال گفت: شرایط هفت تیم در لیگ امسال باهم برابر است و احتمال برد و باخت این تیم ها و اصطلاحاً زد و خورد یکسان است.

در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۸۸ بر ۷۵ شهرداری اراک را شکست داد.