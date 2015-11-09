به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی فروزان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل خطاب به شهردار اردبیل تأکید کرد: شهرداری باید لیست ۲۹۰ نفری که جذب کرده است را در جلسه شورا ارائه دهد تا مشخص شود.
وی بابیان اینکه از نیروهای سال ۹۲ که بهصورت قرارداد جذبشدهاند یک تعداد میآیند و نسبت به کنار گذاشته شدن خود اعتراض میکنند، تصریح کرد: در میان این افراد حتی خانواده شهید داریم و متأسفانه مشخص نیست شهرداری چه کسانی را نگاه داشته و چه کسانی را کنار گذاشته است.
وی بابیان اینکه عزل و نصب شهرداری باید بر اساس شایستهسالاری باشد، متذکر شد: مسئولی که شایسته نیست و کارایی ندارد و نمیتواند از بیتالمال حفاظت کند باید کنار گذاشته شود و بهجای وی انسان شایسته بر سرکار بیاید.
نایبرئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر اردبیل تأکید دارد که برخی اقدامات ازجمله اینکه فرد خاصی خط قرمز است و یا آشنا و وابسته به فرد دیگری است و نباید کنار گذاشته شود صحیح نیست و شهرداری باید چنین مواردی را موردبررسی قرار دهد.
فروزان نحوه هبه شهرداری را نیز در بسیاری از مواقع نادرست دانست و افزود: اینکه به فردی زمین هبه میشود بیآنکه قیمتگذاری و پلاک گذاری شده باشد صحیح نیست و اصولاً بیتالمال قابلبخشش نیست.
وی بهضرورت ساماندهی حقوحقوق نیروهای شرکتی شهرداری تأکید و اضافه کرد: پیشنهاد ما به شهرداری ساماندهی حقوق از پایین به بالا و برای گروهی است که زندگیشان با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان متحول میشود.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به پرداخت ناعادلانه حق مسکن به نیروهای کاری شهرداری اضافه کرد: خود رانندگان نیز از میزان حقوق دریافتی خود ابراز گلهمندی میکنند و شهرداری در این راستا باید بازنگری داشته باشد.
قلب تپنده شهر وضعیت مطلوبی ندارد
بخش دیگری از اظهارات فروزان مربوط به میدان عالی قاپو بود و این عضو شورا بابیان اینکه طرح تعریض این میدان برخلاف وعدهها هنوز اتفاق نیفتاده است، متذکر شد: بهانه کمبود مالی پذیرفته نیست و متأسفانه قلب تپنده شهر وضعیت مطلوبی ندارد.
نایبرئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورای شهر اردبیل بابیان اینکه پروژههایی مانند پلهای روگذر اردبیل نه بااعتبار شهرداری بلکه بااعتبار دولت اجراشده خواستار توجه مسئولان استانی به طرح تعریض این میدان و تخصیص اعتبار مناسب به این منظور شد.
وی به محل نامناسب احداث پل دارو پخش نیز اشاره کرد و با تأکید به اینکه این اشتباه در محل ساخت ورود و خروج ساکنان آراز علی را با مشکل مواجه ساخته است، افزود: اگر این پل از ۲۰ متری شهید جزایری اجرا میشد بهمراتب بهتر بود.
فروزان با یادآوری توقف روزشمار پل ادامه داد: حتی ساخت پل نیز تأثیر مطلوب نخواهد داشت.
به گفته این عضو شورا در وضعیت فعلی با افزایش بارشها ازجمله مشکلات معابر سطح شهر اردبیل آب گرفتی و سرریز قناتها است.
وی در این خصوص تأکید کرد: شهر اردبیل توان مقاومت در مقابل سیلاب را ندارد و هرچند برای بهسازی جویها اقداماتی صورت گرفته اما اثربخش نیست و لازم است شهرداری اقدامات خود را بهصورت مستمر گزارش دهد.
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