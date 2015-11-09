۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۲۳

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

استقرار ۴۰۰ دوربین در نقاط حادثه خیز جاده ها

استقرار ۴۰۰ دوربین در نقاط حادثه خیز جاده ها

وزیر راه و شهرسازی از استقرار بیش از ۴۰۰ دوربین با هدف کنترل راه ها و کاهش حوادث ترافیکی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی در جاده های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس آخوندی در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، بر ضرورت بهبود جاده ها و سیستم مدیریت الکترونیک جاده ای با هدف کاهش حوادث ترافیکی تاکید کرد و افزود: قراراداد خرید ۱۸۸۰ دوربین جدید نیز ­­­­با هدف افزایش ایمنی راه ها و رفع خطر تصادفات در نقاط حادثه خیز منعقد شده است.

وی، توسعه و ایمنی راه ها را از عوامل مهم در کاهش حوادث ترافیکی بیان کرد و گفت: در وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون ایمنی راه ها به صورت ماهانه با هماهنگی دستگاه های ذی ربط تشکیل می شود که در این کمیسیون پیشنهادات و تصمیمات به منظور کاهش حوادث ترافیکی گرفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ایمنی راه ها، امداد جاده ای و کنترل خودرو در کاهش حوادث ترافیکی موثر است، خاطرنشان کرد: در کنار تمامی این موارد، کلیدی ترین عنصر در کاهش حوادث ترافیکی عامل انسانی است.

وی در پایان، توسعه آزادراه و جاده ها و تکمیل پروژه های عمرانی با توجه به بودجه های اختصاصی را از ماموریت های این وزاتخانه عنوان کرد.

حبیب احسنی پور

