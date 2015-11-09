شهرداری کرمانشاه فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران بیاندازد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت الله موسوی اجاق در یکصد و هشتادمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر که شامگاه دوشنبه با حضور شهردار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: احداث کتابخانه عمومی با مالکیت شهرداری سبب می شود مزایای آن به جای مرکز در کرمانشاه باقی بماند.

مسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر کرمانشاه افزود: ما به شهردار کرمانشاه اعتماد کردیم و چینش نیروهای شهرداری در اختیار آقای شعبانی قرار دارد.

موسوی اجاق در ادامه گفت: باید به بحث درآمدهای شهرداری به عنوان مهم‌ترین آیتم در مدیریت شهری توجه کرد و باید گفت که شهردار در این حوزه خوب عمل کرده است.

وی با اشاره به تحقق ۸۲ درصدی واریزی‌های شهرداری گفت: در صورت تصویب اوراق ۱ شبه ۲۰ درصد رونق در کل بودجه حاصل می‌شود.

موسوی اجاق تاکید کرد: در خصوص بحث مشارکت‌ها باید گفت که حسن و قصور در این حوزه به هر دو طرف سرمایه گذار و شهرداری می رسد اما باید برای سرمایه گذار حداکثر سود لحاظ شود چراکه وی از جیب خود مایه گذارد.

وی خواستار رسیدگی به وضعیت تله کابین کرمانشاه شد و گفت: شهرداری باید فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران بیندازد چراکه سود حاصله از این کار سبب عمران و آبادانی و در نهایت سبب آرامش روحی و روانی برای مردم می‌شود.

موسوی اجاق در ادامه گفت: زباله‌ها در خیابان‌ها و معابر کرمانشاه حتی با سطل نیز مشاهده می‌شود واگر در این بخش نیز سرمایه گذاری صورت گیرد پیشرفت‌های محسوسی حاصل می‌شود و نتایج آن رشد و آبادانی در پی دارد

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: باید نیروهای کمکی در اختیار سرمایه گذاران در کرمانشاه قرار داد.