شهرداری کرمانشاه از ظرفیت سرمایه گذاران درعمران شهر استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مرادقلی در یکصد و هشتادمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر که شامگاه دوشنبه با حضور شهردار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری باید به سمت پروژه‌های مشارکت برود و از وجود سرمایه گذاران استفاده کند.

وی با انتقاد از انتصاب نزدیکان عبدالرضا شعبانی در بدنه شهرداری کرمانشاه گفت: شهردار در عزل و نصب‌ها پست‌های کلیدی را به اقوام خود سپرده است.

مرادقلی با اشاره به عدم حسابرسی مالی سازمان‌های انتفاعی در شهرداری افزود: یکی از مشکلات شهرداری در بحث انعقاد قراردادها و صلاحیت پیمانکاران روند نظارت بر اجرای پروژه‌ها است.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: شهردار باید مشاوران قدری را در خصوص حسابرسی سازمان‌های انتفاعی داشته باشد.

وی افزود: اکنون شهربازی کرمانشاه به حال خود رها شده و با دنبال کردن اهداف بزرگ، اهداف کوچک را گم کرده ایم.

مرادقلی خواستار حمایت از شهردار کرمانشاه شد و گفت: ما هنوز از شهردار حمایت نکردیم و در ۴ ماه نیز کارنامه هیچ شهرداری با توجه به رکود حاکم در کشور مشخص نمی شود.