مستعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مصرف گاز طبیعی با وجود سردی هوا در شهرستان اهر اندک است، گفت: تعداد مشترکین گاز در شهرستان اهر نسبت به سال گذشته ۱ هزار و ۲۰۰ مورد افزایش‌یافته است.

وی افزایش تعداد مشترکین را مبنی بر قطعی گاز در فصل زمستان غیرمعقول دانست و افزود: آموزش‌های لازم برای کارکنان، تعمیر و تجهیز امکانات، انجام مانورهای بحران ازجمله اقدامات شرکت گاز برای آغاز فصل سرما صورت گرفته است.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر بابیان اینکه صنایع این شهرستان برای جلوگیری از افت فشار و آمادگی در مواقع بحرانی به سوخت جایگزین گاز مجهز شوند، اضافه کرد: اگر احتمال قطعی گاز وجود داشته باشد به‌جای منازل، گاز صنایع و کارخانجات قطع می‌شود.

مرادی همچنین گفت: به تعمیر و نگهداری تمامی تجهیزات شرکت گاز در شهرستان اهر توجه‌های لازم انجام‌شده و در زمان بحران زمستانی قطعی نخواهیم داشت تا درصورتی‌که هیچ‌گونه مشکلی در خط انتقال گاز نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ مشترک عمده و هفت جایگاه سوخت گاز طبیعی در شهرستان اهر و هوراند وجود دارد، تصریح کرد: شبکه‌های انتقال گاز در این شهرستان‌ها گسترده است که در اهر ۱۲۷ روستا و کل مشترکان شهری از گاز بهره‌مند‌ می‌شوند.

رئیس اداره گاز شهرستان اهر در پایان خاطرنشان کرد: پیک مصرف گاز نسبت به پاییز سال گذشته افزایش داشته است و البته با اتمام پروژه گازرسانی به ۱۰ روستای مسیر ورگهان تا پایان سال بهره‌مندی خانوار روستایی اهر به ۸۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.