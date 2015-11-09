شهردارکرمانشاه درانتصاب مدیران قوانین انتصابات را رعایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو زرافشانی در یکصد و هشتادمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر که شامگاه دوشنبه با حضور شهردار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه سیار در سطح شهر علی رغم بازتاب مطلوبی که داشت اکنون تعطیل شده و نیز از مجموع ۳۵۰ میلیون هزینه مصوب «فصل شیدایی» تاکنون ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و شهردار باید به این دو امر رسیدگی نماید.

مسئول کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود: در عزل و نصب‌های شهرداری اختیارات قانونی به شهردار داده شده اما دست آقای شعبانی تنها در عزل افراد باز است و در نصب مدیران باید با رعایت آیین نامه و قوانین انتصابات، اقدام نماید.

زرافشانی در ادامه افزود: انتصاب آقای یزدانی با وجود اینکه به ایشان اعتماد داریم اما کار درستی نیست و ایشان در مسائل عمرانی شناخت و تجربه کافی ندارد.

وی یکی از عوامل اصلی مشکلات مالی شهرداری کرمانشاه را بحث متمرکز کردن درآمد شهرداری در شهرداری مرکز عنوان کرد و گفت: این اقدام مدیران را بی انگیزه می‌کند اما واگذاری درآمد و هزینه به خود آنان اقدام مطلوبی است که به شهردار پیشنهاد می‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعطیل شدن پروژه بازیافت نخاله در کرمانشاه گفت: این استان در امر بازیافت زباله در کشور شاخص است و باید اقدامی برای پروژه بازیافت نخاله شود.