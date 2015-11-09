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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۱:۵۲

فرماندار شهرستان بناب:

لازمه حفظ بازارهای داخلی ارتقای کیفیت تولیدات است

لازمه حفظ بازارهای داخلی ارتقای کیفیت تولیدات است

بناب- فرماندار شهرستان بناب گفت: لازمه حفظ بازارهای داخلی ارتقای کیفیت تولیدات است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه دوشنبه در همایش«کیفیت محور توسعه پایدار» با تاکید بر اینکه ما در شهرستان بناب کالای بی کیفیت تولید نمی کنیم، ادامه داد: ما به دنبال تولید محصولات با کیفیت بالا هستیم و طبیعی است که اگر کیفیت تولیدات افت کند شاهد از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال ۹۴ بیش از ۱۰ هزار تن انواع محصولات از شهرستان بناب به خارج از کشور صادر شده است، ابراز داشت: شهرستان بناب کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگی دارد و ظرفیت ها و پتانسیل های بزرگی در این شهرستان وجود دارد.

فرج اللهی با بیان اینکه رتبه اول صادرات استان را بعد از تبریز در سال گذشته شهرستان بناب به خو. د اختصاص داده است، ادامه داد: تلاش می کنیم در سال آینده میزان صادرات را به بیش از ۳۸ هزار تن برسانیم.

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه عدم وجود سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای تولیدی بناب است، گفت: تاکنون از تسهیلات پیش بینی شده در جریان سفر دولت به آذربایجان شرقی برای ارتقای واحدهای تولیدی استان به واحدهای تولیدی شهرستان بناب ریالی اختصاص نیافته است و انتظار داریم از واحدهای تولیدی بناب نیز حمایت شود.

وی سپس با اشاره به اینکه امسال هفت واحد تولید و بسته بندی خشکبار در شهرستان بناب نسبت به تجهیز واحدهای خود به تکنولوژی روز اقدام کردند، افزود: برای این طرح ها بیش از ۶۹۰ هزار دلار هزینه شد.

کد مطلب 2962091

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