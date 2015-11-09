به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید اسماعیل موسوی با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور پرشور مردم انجام شده اظهار کرد: با حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم امسال انتخاباتی با شکوه برگزار می‌شود که این حضور پرشور سبب افزوده شدن سند دیگری برافتخارات نظام مقدس اسلامی است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات پیش‌رو فراهم می‌شود خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها، امکانات و مقدمات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی سالم در این استان فراهم می‌شود.

موسوی از افتتاح ستاد انتخابات استان بوشهر خبرداد و بیان کرد: به منظور فراهم کردن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات ۷ اسفند همزمان با سراسر کشور ستاد انتخابات استان بوشهر هفته آینده افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر افتتاح می‌شود بیان کرد: استان بوشهر دارای ۴ حوزه انتخابیه است که فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان بوشهر از هفته آینده آغاز می‌شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به اینکه ثبت نام از کاندیدای نمایندگی از اواخر آذرماه آغاز می‌شود تصریح کرد: نام نویسی از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ آذرماه تا ۲ دی‌ماه و ثبت نام از کاندیدای نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر تا ۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.