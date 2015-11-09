  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۰۱

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر:

فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان بوشهر از هفته آینده آغاز می‌شود

فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان بوشهر از هفته آینده آغاز می‌شود

بوشهر - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهرگفت: فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان بوشهر از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید اسماعیل موسوی با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور پرشور مردم انجام شده اظهار کرد: با حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم امسال انتخاباتی با شکوه برگزار می‌شود که این حضور پرشور سبب افزوده شدن سند دیگری برافتخارات نظام مقدس اسلامی است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات پیش‌رو فراهم می‌شود خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها، امکانات و مقدمات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی سالم در این استان فراهم می‌شود.

موسوی از افتتاح ستاد انتخابات استان بوشهر خبرداد و بیان کرد: به منظور فراهم کردن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات ۷ اسفند همزمان با سراسر کشور ستاد انتخابات استان بوشهر هفته آینده افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر افتتاح می‌شود بیان کرد: استان بوشهر دارای ۴ حوزه انتخابیه است که فعالیت رسمی ستاد انتخابات استان بوشهر از هفته آینده آغاز می‌شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به اینکه ثبت نام از کاندیدای نمایندگی از اواخر آذرماه آغاز می‌شود تصریح کرد: نام نویسی از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ آذرماه تا ۲ دی‌ماه و ثبت نام از کاندیدای نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر تا ۴ دی‌ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2962093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها