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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۴

رئیس بنیاد نخبگان اردبیل:

شهرداری اردبیل حامی نخبگان مستعد باشد

شهرداری اردبیل حامی نخبگان مستعد باشد

اردبیل – رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل با اشاره به شناسایی‌ نخبگان مستعد این استان، خواستار حمایت شورای شهر و شهرداری اردبیل از این افراد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شایقی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل بابیان اینکه در مناطق کم برخوردار نخبگان مستعد از سوی این بنیاد شناسایی‌ شده‌اند، تصریح کرد: انتظار داریم شهرداری و شورا دست ما را در حمایت از این گروه بگیرند.

وی بابیان اینکه در حوزه مدیریت شهری و محیط‌زیست افراد نخبه‌ای در استان شناسایی‌شده‌اند، اضافه کرد: شهرداری و شورا می‌توانند از ظرفیت فکری این نخبگان استفاده کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان به‌ضرورت تکریم و الگوسازی نخبگان با مشارکت دستگاه‌ها تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این شورا و شهرداری می‌توانند در چارچوب مؤلفه‌های خود پارک‌ها و خیابان‌هایی را به نام نخبگان نام‌گذاری کنند.

شایقی به برنامه‌های جدید این بنیاد در راستای توانمندسازی نخبگان اشاره کرد و افزود: ازجمله از بین نخبگان آموزش یار، فن یار و فرهنگی تربیت می‌شوند.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر بی‌توجهی به نخبگان  در هنگام مراجعه به این بنیاد و حمایت نکردن از آن‌ها تأکید کرد: ما در راستای افزایش تعداد نخبگان، پرورش فکری و هدایت آن‌ها اقدام می‌کنیم.

وی مأموریت اصلی بنیاد نخبگان را شناسایی و هدایت نخبگان دانست و بابیان اینکه از بدو تأسیس بنیاد نخبگان تعداد نخبه عضو از ۱۷ نفر به ۱۲۰ نفر رسیده است، ادامه داد: نخبه فردی است که در حوزه علم و فناوری تأثیرگذاری داشته باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان اینکه فردی مثلاً رتبه دورقمی کنکور باشد اما در طول تحصیل هیچ تأثیری در حوزه علم و فناوری نداشته باشد را نخبه ندانست و متذکر شد: باید نخبگان حوزه‌های مختلف شناسایی‌شده و موردحمایت قرار گیرند.

کد مطلب 2962094
محمد میرزایی ناطق

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