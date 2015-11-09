تکنولوژی بین فرهنگ و هویت فاصله انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه صنایعدستی استان همدان بابیان اینکه صنایعدستی یک هنر بسیار ارزشمند است، عنوان کرد: در هنر صنایعدستی افراد سعی دارند احساسات، عواطف و باورهای خود را بهگونهای ظاهر کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: این هنر از گذشتگان و نیاکان به ما به ارث رسیده و باید در حفظ آن کوشا باشیم.
وی بابیان اینکه در حال حاضر رویکرد اصلی توجه به اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: برای رقم زدن اقتصاد مقاومتی باید مقابله با تهاجم فرهنگی را اولویت قرارداد و با هزینه کم تعداد شغلهای بسیار ایجاد کرد که در این خصوص توجه به هنر صنایعدستی راهگشا خواهد بود.
الهی تبار با اشاره به اینکه اکنون هنر صنایعدستی بسیار کمرنگ شده است، افزود: امروزه به اسم روی آوردن به فنّاوری از صنایعدستی که فرهنگ و هویت ماست فاصله گرفتهایم که این فرآیند ضربه سنگینی به اقتصاد وارد خواهد کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه عنوان کرد: یکی از مباحث مهم در صنعت دستی هزینه کمتر و بازده بیشتر است که برای این مسئله باید آگاهیها روزافزون باشد.
وی بابیان اینکه این صنعت نیاز به فنّاوری و آموزش خاصی ندارد گفت: توجه به صادرات این محصولات میتواند در گسترش صنعت مفید باشد و حتی کمکحال اقتصاد نیز باشد.
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