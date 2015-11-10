تصمیم گیری درباره روسای دو دانشگاه/ انتشار گزارش مهاجرت نخبگان

محمدرضا مخبردزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتیجه بررسی نامه دفتر رهبری درباره بورسیه ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نامه ای را رئیس قوه قضائیه به دفتر رهبری نوشته است و یک کارگروه در دفتر مقام معظم رهبری مسئول شده بود که برنامه ای را اعلام کند اما هنوز به ما ابلاغی در این زمینه نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ریاست دو دانشگاه اصفهان و خوارزمی گفت: به زودی در این باره تصمیم گیری می کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا همان سرپرستان قبلی معرفی می شوند یا خیر گفت: این موضوع مشخص نیست و باید وزیر علوم پیشنهاد خود را در این زمینه بدهد که هنوز پیشنهادی نداده است.

مخبردزفولی افزود: این دو سرپرست بوده اند و اینکه آیا همین دو نفر معرفی می شوند در جلسه هفته آینده مشخص می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره گزارش بنیاد ملی نخبگان در زمینه مهاجرت نخبگان نیز گفت: به زودی این گزارش آماده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شود و پس از آن رسانه ای می شود.