پیشروی ارتش در حومه حماه و حلب/ انجام ۹۸ حمله علیه تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، سخنگوی ارتش سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: ارتش سوریه موفقیت های قابل توجهی را در حومه حماه کسب کرده و کنترل چندین روستا را در حاین شهر به دست گرفت.

وی افزود: جنگنده های ارتش سوریه طی سه روز گذشته ۹۸ عملیات را انجام دادند. سخنگوی ارتش سوریه همچنین تاکید کرد در جریان این حملات ۱۵۶ تروریست داعش به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع به نقل از منابع سوری اعلام کرد ارتش سوریه امروز توانست کنترل روستای الشیخ احمد را در استان حلب به دست گیرد.

پایگاته النشره نیز از مورد هدف قرار گرفتن مواضع تروریست ها در الحسکه و حومه آن خبر داد. در جریان این عملیات شماری از تروریست ها به هلاکت رسیدند.