ابوبکر البغدادی از سوریه وارد موصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع دولتی در عراق اعلام کرد: «ابوبکر البغدادی» سرکرده و خلیفه خودخوانده گروه تروریستی داعش پس از بازگشت از البوکمال سوریه وارد موصل شده است.

بر این اساس، وی به همراه شماری از سرکردگان داعش از طریق منطقه صحرایی مرزی که داعش بر آن سیطره دارد از سوریه به موصل عراق رفته است.

این منبع همچنین تاکید کرد که البغدادی از این که به صورت علنی از جایی به جای دیگر نقل مکان کند به دلیل حملات هوایی به شدت می هراسد و پیوسته به صورت سری از جایی به جای دیگر می رود.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش منابع عراق اعلام کردند البغدادی در جریان حملات هوایی به مواضع داعش زخمی شده و برای درمان در ترکیه به سر می برد.

با این حال خبر انتقال ابوبکر بغدادی به ترکیه، با حواشی زیادی در میان تروریست های داعش همراه بوده است. برخی اخبار رسیده در این خصوص حکایت از آن دارد که میان اعضا و به ویژه فرماندهان داعش بر سر ادامه پذیرش رهبری ابوبکر البغدادی اختلافات عدیده ای در گرفته و برخی از آنها معتقدند خروج وی در شرایط سخت فعلی که به واسطه حملات مشترک ارتش سوریه و روسیه و عملیات نیروهای مردمی و ارتش عراق برای آزادسازی الانبار وارد فاز جدیدی شده، نشان دهنده بی کفایتی و خودخواهی اوست.